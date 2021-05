Jokic écrase les Clippers

CHARLOTTE HORNETS 107-94 PISTONS DETROIT

LaMelo Ball est revenu d’une absence de 21 matchs et l’a fait pour marquer 11 points, menant les Hornets à une victoire confortable sur les Pistons. Le meilleur candidat pour la recrue de l’année a subi une intervention chirurgicale pour réparer sa fracture du poignet droit le 20 mars. Le ballon a joué 28 minutes et a ajouté 8 rebonds et 7 passes décisives, y compris un pass astucieux de sa propre cour à Miles Bridges. Terry Rozier a mené Charlotte avec 29 points, dont un triple pour battre le chronomètre des tirs et aider à empêcher la séquence de Detroit à la fin du quatrième quart. Bridges a ajouté 27 points sur 11 des 16 tirs depuis le terrain et PJ. Washington a ajouté 16 autres. Malik Monk, qui est revenu après une absence de 15 matchs (cheville), a rejoint Ball avec 11 points. Charlotte a mis 15 blocs, un sommet de la saison pour n’importe quelle équipe et la cinquième fois que les Hornets ont eu 15 blocs ou plus dans un match de l’histoire de la franchise. Ils ont battu les Pistons pour la douzième fois consécutive. Frank Jackson a marqué 25 points en tant que leader de Detroit, qui a perdu cinq sur six. Saddiq Bey a ajouté 22 points, son compatriote numéro trois Tyler Cook a atteint 12 et Killian Hayes a marqué un autre 10 pour les Pistons, qui ont réduit l’avance à un seul chiffre deux fois en seconde période mais n’ont pas pu se rapprocher. Bridges est parti en troisième période après avoir semblé se blesser à l’épaule droite en bloquant un tir au panier. Il avait l’épaule sur la glace jusqu’à la fin de la période et est revenu. Les Hornets, qui sont entrés dans le jeu huitième de la Conférence Est, a cassé une séquence de deux défaites consécutives et affrontera à nouveau les Pistons mardi, mais à Detroit.

HOUSTON ROCKETS 87-113 GOLDEN STATE WARRIORS

Stephen Curry a rebondi après une première mi-temps difficile et a terminé le match avec 30 points, dont 23 en troisième période, ce qui a permis aux Warriors de battre les Rockets sur la route. Curry n’a marqué que 2 des 12 buts sur le terrain en première mi-temps, puis n’a même pas eu besoin de jouer au quatrième quart après les Warriors ont dominé les Rockets avec une course de 12-39 qui leur a donné une avance de 67-88. Andrew Wiggins avait 20 points en tant que deuxième meilleur buteur des Warriors, les réservistes Mychal Mulder et Jordan Poole ont ajouté 17 points chacun. Les Warriors ont remporté le match au début de la seconde période, ouvrant le troisième quart avec une séquence de 28-4. Les Rockets n’ont marqué qu’un seul panier dans les 7:43 premières minutes du troisième quart alors que leur avance de six points à la mi-temps s’est transformée en un déficit de 18 points. La séquence de 24-0 des Warriors a été la plus longue de la saison et la plus longue depuis une séquence de 25-0. pour ouvrir un match du 6 mars 2018 contre les Nets. Curry a marqué 2 des 10 3 points dans la première mi-temps, mais au troisième quart, il a frappé 5 sur 7 de l’extérieur du périmètre. Le meneur des Warriors a placé sa moyenne de points à 37,3 points et une précision de 47% avec les triplets depuis le 3 avril dernier. Il a marqué 30 points pour la 15e fois à ses 17 derniers matchs. Kevin Porter Jr. a récolté 16 points et six passes, tandis que l’attaquant recrue Kenyon Martin Jr., qui est sorti de la réserve, a également marqué les mêmes buts et récolté 9 rebonds. Jae’Sean Tate a atteint le à 14 points. Porter sortait d’une performance exceptionnelle contre les Bucks jeudi, quand il est devenu le plus jeune joueur de l’histoire de la NBA à avoir 50 points et au moins 10 passes décisives dans un match. Porter aura 21 ans mardi prochain. Les Rockets détenaient une avance de 55-49 à la mi-temps après un 3 points par le garde recrue Armoni Brooks lorsque le klaxon a retenti.

ATLANTA HAWKS 108-97 CHICAGO BULLS

Trae Young a récolté 33 points et 7 passes lors de la victoire des Hawks sur les Bulls. Il était accompagné du double-double de John Collins (11 + 10) et de celui de Clint Capela (20 + 11), qui dominait la région. Le meilleur joueur des Bulls était Thaddeus Young, qui a marqué 20 points, a attrapé 7 rebonds et livré 9 passes décisives dans une série de tirs spectaculaire (10 sur 12), mais pas assez pour donner la victoire à son équipe. Les Hawks occupent la cinquième position de la Conférence de l’Est et pressent les Knicks pour tenter d’être quatrième, alors que les Bulls sont maintenant à trois matchs de play-in, pour lesquels ils ont de moins en moins d’options.

CLEVELAND CAVALIERS 107-124 MIAMI HEAT

Le Heat avait jusqu’à six joueurs à deux chiffres dans la victoire contre les Cavaliers, leur permettant de passer septième de la Conférence Est à égalité avec les Celtics, sixième, à laquelle ils devront surmonter s’ils veulent éviter le play-in. Le meilleur buteur de l’équipe dirigée par Erik Spoelstra était Kendrick Nunn, qui a marqué 22 buts, en plus de fournir 4 passes décisives. Bam Adebayo a fait un peu de tout et a terminé avec 13 points. 10 rebonds, 6 passes et 4 interceptions. Chez les Cavaliers, sans aucune chance de se qualifier pour les séries éliminatoires, le meilleur était Collin Sexton, avec 25 points.

ORLANDO MAGIC 112-111 MEMPHIS GRIZZLIES

Les grizzles deviennent compliqués. La défaite contre un rival inférieur et le fait que rien ne se joue comme le Magic les empêche d’éviter le play-in, auquel ils joueront avec presque toute conviction. Un triple spectaculaire de Cole Anthony a décidé un match que les Grizzlies ont commandé à tout moment, mais ils ne pouvaient pas fermer à la fin. Anthony a terminé avec 26 points, tandis que Moritz Wagner et Dwayne Bacon ont marqué respectivement 24 et 23. Dans les Grizzlies, Jonas Valanciunas a récolté 11 points et 16 rebonds, Ja Morant a terminé avec 22 points, Dillon Brooks avec 23 et Kyle Anderson avec 21, tous insuffisants pour remporter la victoire.

MINNESOTA TIMBERWOLVES 136-140 PÉLICANS DE LA NOUVELLE-ORLÉANS (OT)

Zion a marqué 37 points (avec 9 rebonds et 8 passes) et a résolu la confrontation entre Willy (12 + 12) et Juancho (14). Ricky, 11 points. Consultez la chronique ici.

OKLAHOMA CITY THUNDER 95-152 INDIANA PACERS

Gabriel Deck se rapproche du double-double, mais il le fait en battant son équipe. Les Pacers ont battu le Thunder de 57 points. Consultez la chronique ici.

DALLAS MAVERICKS 125-124 WASHINGTON WIZARDS

Doncic a battu son record de passes décisives dans un match NBA et le dernier, pour un triple Finney-Smith, valait la peine de battre les Wizards. Consultez la chronique ici.

UTAH JAZZ 106-102 RAPTORS DE TORONTO

Bojan Bogdanovic a marqué 34 points, dont six triples, pour mener le Jazz à la victoire sur les Raptors et a retrouvé la tête de la Conférence Ouest et le meilleur record de la ligue. Jordan Clarkson a ajouté 15 points avec le Jazz, Joe Ingles a récolté 15 et 9 passes supplémentaires, tandis que Rudy Gobert a de nouveau été le meilleur dans le match intérieur et a obtenu un double-double de 13 points et 16 rebonds. La victoire était la deuxième du Jazz lors des cinq derniers matchs. Fred Van Vleet a récolté 30 points, 6 rebonds et 7 passes en tant que leader de Toronto. Khem Birch a ajouté un double-double de 17 points et 10 rebonds, ce qui l’a laissé comme le meilleur de l’équipe de Toronto à l’intérieur. Alors que OG Anunoby a également marqué 17 points et Pascal Siakam a ajouté 15 buts, ce qui au final ne pouvait pas être un facteur de victoire. Les Raptors ont perdu leur troisième match consécutif après avoir marqué seulement 13 points au quatrième quart. Après avoir traîné jusqu’à 10 points, le Jazz menait 101-96 avec 5:16 à faire sur une séquence de 11-3. Royce O’Neale a frappé un 3 points de la tête et Bogdanovic a marqué la séquence avec un autre panier extérieur. Toronto était presque quatre minutes sans un tir au panier jusqu’à ce que Van Vleet et Anunoby les marquent consécutivement pour réduire le score à 105-102 partiel avec 20,2 secondes à gauche. Ingles a réussi 1 des 2 lancers francs dans les dernières secondes et a scellé la victoire et le retour. Bogdanovic et Clarkson ont fait des paniers consécutifs dans le cadre d’une séquence de 9-0 qui a donné à Utah une avance de 20-16 au milieu du premier quart. Il a souligné un quart d’ouverture productif pour Bogdanovic. Il a marqué 17 points sur 7 buts sur 10 au cours des 12 premières minutes, un sommet en carrière pour un premier quart-temps. Toronto a répondu avec trois triplets consécutifs pour empêcher le Jazz de construire une plus grande avance. Les Raptors menaient 33-41 au début du deuxième quart après que Birch ait marqué trois paniers et en a aidé un autre dans une séquence de deux minutes. Van Vleet a eu le plus grand impact offensif avant la mi-temps pour Toronto. Il a marqué 21 points sur 7 des 11 tirs du terrain. Son dernier demi-panier a donné aux Raptors une avance partielle de 53-62.. L’Utah s’est rallié pour prendre une avance de 68-67 au début du troisième quart après que Gobert ait couronné une séquence de 12-3 avec un lay-up. Toronto a répondu avec trois paniers consécutifs, culminant avec un pointeur à 3 points par le meneur recrue Malachi Flynn pour mener 68-74.

LOS ANGELES CLIPPERS 104-110 NUGGETS DENVER

Les Nuggets ont battu les Clippers dans l’un des jeux de la journée. C’est grâce, encore une fois, à Nikola Jokic, qui continue de concourir pour le MVP de la saison et a terminé avec 30 points, 14 rebonds et 7 passes pour donner la victoire à son équipe. En plus du centre serbe, Michael Porter Jr.a terminé avec 25 points et PJ Dozier avec 16. Le garde argentin Facundo Campazzo a recommencé, réalisant une performance acceptable de 10 putnos, 3 rebonds et 3 passes décisives en 32 minutes. Kawhi Leonard et Paul George n’ont pas eu de très bons matchs et ont terminé avec 16 et 20 points respectivement. Le duel a servi pour l’équipe du Colorado, dirigé par Mike Malone, rester en troisième position de la Conférence Ouest, juste devant les Clippers, quatrième pour le moment.

L’attaquant croate Bojan Bogdanovic a marqué 34 points, dont six à 3 points, pour mener l’Utah Jazz à une victoire de 106-102 contre les Raptors de Toronto et a regagné la tête de la Conférence Ouest et le meilleur record de la ligue.

Jordan Clarkson a ajouté 15 points avec le Jazz, l’attaquant australien Joe Ingles a récolté 15 et neuf passes supplémentaires, tandis que le centre français Rudy Gobert a de nouveau été le meilleur dans le match intérieur et a réalisé un double-double de 13 points et 16 rebonds.

La victoire était la deuxième pour le Jazz lors des cinq derniers matchs disputés.

Le garde Fred Van Vleet a récolté 30 points, sept passes et six rebonds en tant que leader de Toronto. L’attaquant canadien Khem Birch a ajouté un double-double de 17 points et 10 rebonds, ce qui l’a laissé comme le meilleur de l’équipe de Toronto à l’intérieur.

Alors que l’attaquant anglais OG Anunoby a également marqué 17 points et que l’attaquant camerounais Pascal Siakam a ajouté 15 buts, ce qui au final ne pouvait pas être un facteur de victoire.

Les Raptors ont perdu leur troisième match consécutif après avoir marqué seulement 13 points au quatrième quart.

Après avoir traîné jusqu’à 10 points, le Jazz menait 101-96 avec 5:16 à faire sur une séquence de 11-3. L’attaquant de puissance Royce O’Neale a frappé un 3 points de la tête et Bogdanovic a marqué la séquence avec un autre panier extérieur.

Toronto est allé près de quatre minutes sans un tir au panier jusqu’à ce que Van Vleet et Anunoby les marquent d’affilée pour réduire le score à 105-102 avec 20,2 secondes à jouer.

Ingles a réussi 1 des 2 lancers francs dans les dernières secondes et a scellé la victoire et le retour.

Bogdanovic et Clarkson ont fait des paniers consécutifs dans le cadre d’une séquence de 9-0 qui a donné à Utah une avance de 20-16 au milieu du premier quart.

Il a souligné un quart d’ouverture productif pour Bogdanovic. Il a marqué 17 points sur 7 buts sur 10 au cours des 12 premières minutes, un sommet en carrière pour un premier quart-temps.

Toronto a répondu avec trois triplets consécutifs pour empêcher le Jazz de construire une plus grande avance. Les Raptors menaient 33-41 au début du deuxième quart après que Birch ait marqué trois paniers et en a aidé un autre dans une séquence de deux minutes.

Van Vleet a eu le plus grand impact offensif avant la mi-temps pour Toronto. Il a marqué 21 points sur 7 des 11 tirs du terrain. Son dernier demi-panier a donné aux Raptors une avance partielle de 53-62.

L’Utah s’est rallié pour prendre une avance de 68-67 au début du troisième quart après que Gobert ait couronné une séquence de 12-3 avec un lay-up. Toronto a répondu avec trois paniers consécutifs, culminant avec un pointeur à 3 points par le meneur recrue Malachi Flynn pour mener 68-74.