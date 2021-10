Jokic est le MVP – AS.com

Nikola Jokic reprend là où il s’était arrêté. Le MVP de la saison dernière est revenu comme il est parti, avec un match extraordinaire qui donne aux Nuggets l’espoir à nouveau de se qualifier pour tout Dans un stage de basket où ils devront gérer, bien sûr, du mieux qu’ils peuvent pour la perte de Jamal Murray et prier pour qu’il soit à son retour ce qu’il était avant de se blesser. Si cette variante se réalise et que le centre serbe continue d’être la représentation maximale de l’évolution humaine, au Colorado ils pourraient, pourquoi pas, rêver de faire plus d’une frayeur dans une Conférence Occidentale toujours aussi compétitive, mais plus ouverte que jamais. Et commencez à battre le finaliste de l’année dernière et l’équipe qui les a éliminés (4-1 en demi-finale de conférence), même s’il ne s’agit que du duel initial, c’est une bonne lettre de présentation pour la franchise, qui souhaite que le plafond qu’ils ont atteint dans la bulle d’Orlando, en 2020, celui des finales Ouest, soit encore plus élevé.

Les Nuggets ont dynamité le match en défense et avec des données qui rendent bien compte de ce qu’ils ont réalisé : ils n’ont reçu que deux points de plus sur toute la seconde mi-temps (40).ue en deuxième période (38). Una hazaña que habla bien de los ajustes que Mike Malone hizo al descanso, cuando veía a los de Arizona escaparse en el luminoso (57-41 poco antes de poner rumbo al túnel de vestuarios) y amenazar con sentenciar un partido al que los visitantes dieron le retour. Les Suns ont tiré 35% du terrain en seconde période, 31,8% au quatrième trimestre, un chiffre qu’ils ont arrondi, à la négative, avec 2 sur 11 en triple. Devin Booker était l’ombre de qui il est (et de ce qu’il devrait être) et est à peine passé à 12 points, avec 3 sur 15 tirs, 1 sur 9 en seconde période.. Et, en plus, il a été victime d’un plug extraordinaire d’Aaron Gordon dans une transition qui semblait qu’il allait se résoudre facilement.

Le cauchemar des Suns ne s’est pas arrêté là. Les 15 points et 10 passes décisives de Chris Paul n’étaient pas seulement la seule lumière dans l’obscurité, ils représentaient également l’évidence allongée que si l’équipe de Monty Williams (aucune réponse contre Malone aujourd’hui) fonctionne, Il ne peut pas être basé sur une base de 36 ans, peu importe à quel point c’est bon (génial). DeAndre Ayton, avec des fuites qui l’ont mis en conflit contre la franchise en n’ayant pas le super maximum souhaité, est resté à 15 points et a à peine pris 6 rebonds, avec de nombreuses tentatives infructueuses dans lesquelles il n’a même pas essayé de sauter et une bonne attitude à fois, ambivalent dans d’autres, et que si cela finit par devenir négatif, cela pourrait démêler la chimie d’une franchise qui a été très touchée dans l’esprit des finales passées, dans lequel ils ont perdu quatre matchs consécutifs après avoir remporté les deux premiers. Et Cameron Payne, Cameron Johnson, Landry Shamet ou Mikal Bridge n’étaient pas, loin de là, le problème. Mais la solution non plus.

Ce n’est pas, insistons-nous, une situation préoccupante. Même une énorme quantité de domination au cours du deuxième trimestre a généré des éclats de brillance ou de sentiment de. Les Suns ont une grande équipe, ils doivent oublier le problème d’Ayton et se concentrer sur les victoires dans un Occident où, comme les Nuggets, ils ont beaucoup d’options s’ils jouent bien leurs cartes. Mais ils doivent oublier les effondrements offensifs qu’ils ont déjà eu en finale et qu’ils ont répétés aujourd’hui et se concentrer sur leur jeune noyau et leurs nombreuses armes pour mener à bien leurs matchs sachant que l’examen final sera en avril, un mois qu’ils doivent obtenir. bien situé. Dario Saric est encore à venir, l’équipe a une marge de progression et la mission de Monty Williams est de faire oublier à l’équipe la douleur causée par la perte de la finale, presque un traumatisme, et concentré sur ce qu’aujourd’hui a parfois été et a été la majeure partie de l’année dernière : une équipe qui sait tirer parti des faiblesses du rival, compensée à l’intérieur et à l’extérieur, qui mélange l’expérience avec de jeunes promesses et maintient une cohérence enviable.

Et les pépites ? Ils ont cassé le match au troisième quart et gardé la tête dans le dernier malgré les assauts d’un rival qui, il faut le dire, n’a jamais quitté le match. Et c’était basé sur ce qu’il a jusqu’à l’arrivée de Jamal : un Jokic suprême, les points du renouvelé (pour le maximum) Micharl Porter Jr. (15 + 6 + 5), qui a bien lancé et a été amorcé, le pouvoir d’Aaron Gordon de part et d’autre du court et l’apport d’une seconde unité très large et toujours là dans un sens très avantageux : si l’un échoue, l’autre apparaît. Contre les Suns, pire duel pour Monte Morris (9 points), mais extraordinaire pour Will Barton (20 + 6 + 5). Un peu de Dozier, un autre de Jeff Green, presque rien de Facundo Campazzo (3 rebonds, 4 passes et 2 interceptions dans un début erratique) et une maigre contribution (en quelques minutes) d’Austin Rivers et JaMychal Green. Bonne nouvelle puisque, lorsqu’elles apparaîtront, la polyvalence de l’équipe va croître de façon exponentielle. Bref : les Nuggets sont là. En gros, parce que Jokic n’est jamais parti. Après tout, il est le MVP.