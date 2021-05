Jokic et Campazzo grandissent et font équipe pour gagner les Nuggets

05/06/2021 à 09:54 CEST

Le pivot serbe Nikola Jokic a marqué 24 de ses 32 points dans un premier quart dominant lors de la victoire 113-97 des Denver Nuggets sur le New York Knicks.

Jokic a également terminé avec 12 rebonds pour aider à mener les Nuggets à leur 10e victoire en 12 matchs et l’équipe de Denver, qui détenait une avance de 31 points, a de nouveau égalé les Clippers de Los Angeles au repos pour la troisième place. 22 enregistrement.

La base Rivières Austin il a marqué 11 de ses 25 points au quatrième quart contre son ancienne équipe, l’attaquant Michael Porter Jr. avec 17 autres et le meneur argentin, la recrue Facundo Campazzo, a atteint 16 points.

Campazzo, qui a joué 33 minutes, a marqué 5 des 12 tirs du terrain, dont 2 des 7 triples, et 4-4 de la ligne du personnel.

L’ancien joueur du Real Madrid a également brillé dans la peinture avec neuf rebonds -sept défensifs-, distribué quatre passes décisives et pour le deuxième match consécutif, il a récupéré cinq ballons, en a perdu un, a mis deux blocs et a commis une faute personnelle. Campazzo est le premier joueur des Nuggets avec plus de cinq vols en deux matchs consécutifs depuis que Fat Lever l’a fait en 1989.

Les Nuggets se sont éloignés tôt des Knicks, qui a commis trois fautes dans les 22 premières secondes du match et l’entraîneur Tom Thibodeau a reçu une faute technique de 28 secondes. Les choses ont empiré à partir de là.

L’attaquant canadien Rj Barrett a commis sa troisième faute avec 5:32 minutes à jouer en première période, les Knicks ont réussi 4 des 24 tirs du terrain.

Jokic il a doublé le total des points de New York à lui seul dans le premier (24-12).

Pouvoir en avant Julius Randle il a marqué 14 points et huit rebonds, et le meneur Derrick Rose, l’attaquant Reggie Bullock et Barrett ont également marqué 14 points chacun.

Les Knicks avaient remporté 12 des 13 matchs avant le match contre les Nuggets. et ils ont abaissé leur marque à 39-27, ce qui leur permet de rester quatrième de la Conférence Est, un demi-match devant les Hawks d’Atlanta (37-30), qui sont cinquièmes.