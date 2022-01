Jokic : « Je buvais deux ou trois litres de Cola par jour, je suis venu en NBA et c’était dur : je voulais rentrer à la maison »

Le 2021 de Nikola Jokic a été magique en ce qui concerne la NBA, la compétition sur laquelle il a pu se concentrer car il n’était pas à Tokyo pour les Jeux Olympiques comme si l’espagnol, l’argentin, l’australien, le slovène ou les États-Unis l’étaient, pays dans lequel il continue de dominer alors qu’il entre en 2022. Le centre des Nuggets voulait revenir non seulement sur l’année MVP qu’il a eue, mais sur les précédentes qui l’ont amené à être là où il est. Récompense maximale travaillée avec effort, sacrifice et technique et imagination de ceux qui enlèvent le hoquet.

Le réseau de télévision Arena Sport a compté sur Jokic pour passer en revue certains moments déterminants pour devenir le joueur le plus décisif de la dernière phase régulière de la NBA.

Jokic, 26 ans, domine avec plus de férocité dans ce qui est considéré comme la compétition de basket-ball la plus célèbre au monde. Il lui a fallu du temps pour s’adapter. « J’ai réchauffé le banc jusqu’à ce qu’ils me donnent des minutes d’ordures, puis j’ai fait irruption dans les cinq de départ. Tout cela faisait partie d’un processus, même si je suppose que j’ai emprunté un chemin moins fréquenté », dit-il.

Pendant le confinement le plus dur de la pandémie de coronavirus, il a perdu beaucoup de poids et avec cette nouvelle figure il est celui avec lequel il a le plus dominé les tableaux de la Ligue. Il rappelle dans sa mémoire ce qu’il a fait avant même d’y jouer. « J’ai dû changer mes habitudes. Avant, je buvais deux ou trois litres de Cola-Cola par jour et j’en buvais le dernier verre avant de m’envoler pour les États-Unis », raconte-t-il. Cela lui a pris un certain temps. « Mon premier entraînement a été dur. Tous mes coéquipiers étaient plus physiques et athlétiques que moi, ils pouvaient battre comme ils voulaient. Je voulais rentrer à la maison », ajoute-t-il.

Jokic, dans sa 7e saison sur le sol américain, était sur le point de rester en Europe au lieu de traverser la mare tant le Barça l’aimait tellement. Mais les culés étaient désenchantés. « Des représentants du club sont venus me voir avec Mega quand on jouait contre Cedevita pour me proposer de les accompagner, mais ils ont mis l’idée en veilleuse après une très mauvaise performance de ma part. Puis les Nuggets sont arrivés et la suite appartient à l’histoire, » il explique. « Mon entraîneur, Dejan Milojevic, m’a dit à la mi-temps : ‘Nikola, mais qui es-tu ?’. Le Barça voulait en voir un peu plus », avoue-t-il.

Cet intérêt important du Barça a déjà été expliqué à d’autres occasions, y compris par son agent lors de cette étape, le également balkanique Misko Raznatovic. Cela confirme qu’ils étaient vraiment sur le point de signer. « Ils l’ont suivi pendant longtemps, ils sont venus pour les négociations finales et ont regardé un match à Sremska Mitrovica. Avant le match, nous nous étions presque mis d’accord sur les conditions de transfert et nous allions nous mettre d’accord sur le reste après le match. Ce soir-là, il joué son pire match. Plus qu’horrible. Et Barcelone a mis du temps », précise-t-il. « Les négociations se sont poursuivies et, pendant ce temps, Arturas Karnisovas a insisté pour qu’il aille à Denver. Et Nikola s’est retrouvé en NBA », raconte-t-il.

Pour la mégastar des Nuggets, également évoquée dans l’interview, Durant est indéfendable, ajoute que vous n’aimez pas le basket si vous n’aimez pas le curry, mentionne la médaille d’argent aux Jeux de 2016 comme son plus grand prix sportif pour « la camaraderie » qui est vécue dans ce tournoi spécial et les gouttes qui vous ne pouvez pas admirer les 20 meilleurs joueurs parce que « vous perdez votre croc de compétition » même si tout le monde « peut vous marquer cinquante points ».