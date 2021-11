Jokic obtient 24, les Nuggets dépassent le Heat 120-111 pour casser une diapositive de 6 matchs

Le Miami Heat a déclaré que 19 600 fans ont assisté à leur match à domicile lundi soir.

Au moins deux d’entre eux sont repartis heureux.

Nikola Jokic – avec ses deux frères derrière le banc de Denver – est revenu et a marqué 24 points, Aaron Gordon en a ajouté 20 et les Nuggets ont mis fin à leur plus longue séquence de défaites en près de six ans en battant le Heat 120-111 en infériorité numérique lundi soir.

« C’est derrière nous », a déclaré Jokic. « Nous devons aller vers l’avenir. Nous avons gagné le match et c’est la chose la plus importante. »

Bones Hyland est revenu de blessure pour marquer 19 points et Will Barton en a ajouté 14 pour les Nuggets, qui en avaient perdu six de suite. Jokic n’avait pas joué dans les quatre derniers à cause d’une blessure au poignet, mais a terminé avec 15 rebonds et sept passes décisives.

« J’ai tiré les lumières hors du ballon », a déclaré Hyland après avoir obtenu 5 pour 8 à 3 points.

Denver a abattu 58% le jour où il a été révélé que Michael Porter Jr. aurait besoin d’une opération au dos. Porter a été limité à seulement neuf matchs cette saison.

Bam Adebayo a terminé avec 24 points et 13 rebonds pour Miami, qui était sans ses deux meilleurs buteurs – Jimmy Butler était sorti avec un coccyx meurtri et Tyler Herro a raté le match avec ce que le Heat a appelé des courbatures. Adebayo a récolté 15 de ses points au troisième quart.

« Notre défense est meilleure que cela », a déclaré l’entraîneur du Heat Erik Spoelstra. « Je pense qu’ils ont extrêmement bien joué. Et dans ces moments charnières du match, il semblait qu’ils avaient réussi chaque coup, chaque jeu. »

Max Strus a marqué 19 points et Caleb Martin en a ajouté 18 pour le Heat, qui a obtenu 17 points et 14 passes décisives de Kyle Lowry.

C’était la première rencontre des équipes depuis la chute entre Jokic et Markieff Morris de Miami le 8 novembre. Morris a commis une faute dure que les Nuggets ont estimé être trop zélée; Jokic a répondu avec une poussée dans le dos de Morris. Morris a maintenant raté 11 matchs avec ce que le Heat a décrit comme une blessure au cou.

Jokic a déclaré qu’il n’avait pas parlé à Morris depuis. Les fans de Heat ont hué Jokic à chaque fois qu’il touchait le ballon, et le MVP en titre ne semblait pas s’en soucier.

« J’ai joué en Serbie, frère », a déclaré Jokic.

Les frères de Jokic – Strahinja et Nemanja – se sont lancés dans une joute sur Twitter avec le frère jumeau de Markieff Morris, Marcus Morris. Les frères Jokic, qui ont attiré l’attention pour leurs réactions à certains jeux dans le passé, étaient à Miami pour le match de lundi, assis juste derrière le banc de Denver.

« Ils viennent ici parce que c’est Miami et je sais pertinemment qu’ils ont pu venir chaque année, sans COVID, ils ont été ici », a déclaré l’entraîneur des Nuggets Michael Malone. « Et ce n’est pas pour causer des problèmes. C’est juste pour soutenir leur frère, ce qu’ils font toujours. »

Il n’y avait pas de combat dans celui-ci. Ce n’était que du basket-ball, et assez unilatéral pendant la majeure partie de la nuit.

Une course de 12-0 des Nuggets au deuxième quart – avec Miami manquant 10 tirs consécutifs – a donné une avance de 50-35 à Denver. L’avance était de 63-43 à la mi-temps, le plus gros déficit auquel le Heat a été confronté à l’entracte jusqu’à présent cette saison.

La seule fois où l’avance de Denver est tombée à un chiffre après la mi-temps, c’est lorsqu’il restait 0,9 seconde, lorsque Gabe Vincent a marqué 3 points sur le dernier tir du match.

CONSEILS

Nuggets: Malone a utilisé un défi à seulement 2:05 du jeu, avec une bonne raison. Il a annulé une faute offensive, qui aurait été le deuxième personnel de Barton, et a obtenu deux points à Denver. … Les Nuggets ont une fiche de 4-0 lorsque Hyland marque à deux chiffres.

Chaleur : Miami a une fiche de 0-4 dans les matchs où il traîne à deux chiffres à la mi-temps, 13-4 dans tous les autres matchs. … Le sommet d’Adebayo pour un quart est de 19, établi le 11 novembre au premier quart contre les Clippers de Los Angeles.

HOMMAGE

L’attaquant de la chaleur PJ Tucker, passionné de mode et collectionneur de chaussures, a rendu hommage lundi au créateur de mode Virgil Abloh avec ses baskets. « Virgil sera toujours avec nous », a griffonné Tucker sur ses baskets de jeu en l’honneur d’Abloh, dont la mort a été annoncée dimanche.

EXTRAIT MÉTÉO

Voici une bizarrerie météorologique pour la fin novembre : environ 90 minutes avant le match, il faisait 68 degrés à Denver, un degré de plus qu’à Miami. Les choses devraient être plus proches de la normale dans les deux villes d’ici la fin de la semaine, avec le plus haut de samedi à Miami qui devrait se situer dans les années 80 et le plus haut à Denver devrait osciller dans les années 50.

SUIVANT

Nuggets : Visitez Orlando mercredi.

Chaleur : hôte de Cleveland mercredi.