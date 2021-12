Jokic obtient 32 points en seulement 27 minutes, les Nuggets déroutent les Knicks

Nikola Jokic a marqué 32 points et pris 11 rebonds en seulement 27 minutes, menant les Denver Nuggets sur les New York Knicks 113-99 samedi.

Denver n’a jamais été à la traîne en gagnant pour la troisième fois seulement en 10 matchs.

« Gagner est le meilleur remède », a déclaré l’entraîneur des Nuggets Michael Malone.

Zeke Nnaji a ajouté 21 points sur le banc pour les Nuggets, Will Barton en a contribué 13 et Jeff Green 11.

Les Knicks ont perdu trois matchs de suite au total et sont tombés à 5-8 au Madison Square Garden cette saison.

« Nous (devions) nous regarder dans le miroir et décider de ce que nous voulons que la saison soit », a déclaré Julius Randle après avoir mené les Knicks avec 24 points sur un tir de 9 pour 18. « Nous devons nous y engager. »

Evan Fournier en a ajouté 15, RJ Barrett en a ajouté 13 et Alec Burks et Derrick Rose en ont chacun 11 pour New York.

« Je le dis toute l’année (et) je continuerai de le dire : nous allons gagner des matchs avec notre défense », a ajouté Randle. « C’est qui nous sommes. »

Les Nuggets menaient 30-24 après le premier quart et menaient 60-49 à la mi-temps. Au cours du deuxième quart-temps, les Nuggets menaient jusqu’à 16, ce qui a rendu la foule à domicile de plus en plus maussade.

Après que New York ait réduit son déficit à six en troisième période, Green et Jokic ont répondu avec des lay-up sur des possessions consécutives pour pousser l’avantage à 73-63. Les lay-up ont déclenché une course de 23-8, dont 12 points par Jokic, alors que Denver l’a fait 92-71.

« Il y avait beaucoup de regards sur les 3 juste à cause de leur aide à l’intérieur », a déclaré Nnaji.

L’avance de Denver est passée à 30 grâce à un tir en crochet de JaMychal Green au milieu du quatrième quart.

Les Nuggets ont tiré 53% du terrain (44 pour 84) et 47,6% de 3 (20 pour 43) tout en limitant les Knicks à 40,2% du terrain (35 pour 88) et 30,8% (12 pour 40) sur 3s.

« Je sentais qu’ils n’étaient pas synchronisés », a déclaré Davon Reed, qui a récolté neuf points et quatre passes décisives pour les Knicks. « Nous savons que c’est une équipe lourde (d’isolement). Nous voulions les forcer à prendre des photos. … Ils devenaient définitivement frustrés et nous étions enfermés. »

Nuggets: Le match a marqué un retour aux sources pour Malone, qui était un assistant dans les équipes des Knicks de l’ère Jeff Van Gundy, et compte l’entraîneur des Knicks Tom Thibodeau comme un ami.

« J’ai eu de la chance », a déclaré Malone avant le match. « Jeff Van Gundy était l’entraîneur-chef, et j’avais des gars comme Tom Thibodeau, Don Chaney, Steve Clifford qui se sont mis en quatre pour — peut-être parce qu’ils aimaient mon père, je ne sais pas — ils ont fait tout leur possible pour prends soin de moi et montre-moi les ficelles du métier. »

Les Nuggets ont annoncé la signature de Reed pour un contrat de 10 jours avant le match.

Knicks : Lorsque Thibodeau a rencontré les journalistes près de 90 minutes avant le match, il avait un joueur en tête : Jokic. Plus précisément, les compétences du MVP en titre et comment s’en défendre.

« Il est tellement unique parce que vous pouvez passer votre attaque à travers lui, a dit Thibodeau. « Quand un gars passe le ballon comme il le fait, il rend tout le monde meilleur. »

Nuggets : Visitez Chicago lundi soir.

Knicks : visite San Antonio mardi soir.