Jokic prend un apéritif au Madison Square Garden

Il y a des équipes qui ont connu des temps meilleurs ces derniers temps, comme les Denver Nuggets. Toujours sans Jamal Murray, avec Michael Porter Jr. absent pour le reste de la saison et une série de blessures qui ont touché la quasi-totalité de ses joueurs, dont Nikola Jokic. Les Nuggets, qui dans des conditions normales seraient prétendants au ring, sont septièmes dans un Ouest sans autant de niveau que lors des éditions précédentes après avoir perdu sept des dix derniers matchs. Mais les Nuggets, qui ont connu des temps meilleurs, battent leur plein par rapport à leur rival d’aujourd’hui. Certains New York Knicks qui en frappant le mur finiront par oublier tout le bien qu’ils ont fait la saison dernière.

Aujourd’hui, à 13h00 à New York, l’équipe Big Apple a laissé un autre triomphe et a également laissé un autre morceau de sa crédibilité. Les Nuggets ont bien gagné, ils ont gagné très facilement et ont laissé les Knicks rattraper le score de manière minimale jusqu’à la différence finale de 14 points, qui à un moment donné au quatrième quart est devenue le double. Un dernier quart-temps dans lequel Jokic n’a pas joué une minute. Le pivot avait déjà fait son travail auparavant, gardant son équipe à 10 pendant une grande partie du match et appuyant sur le gaz au troisième set pour casser complètement le match. Triples, crochets d’une qualité exquise, rebonds offensifs, mouvement du ballon toujours quand et où il fallait… Un petit exemple de pourquoi il est le MVP. Au final, 32 points, 11 rebonds, 5 passes décisives et 73,7% du field goal. Tout cela en seulement 27 minutes.

Trop joueur pour ces Knicks qui ne savent pas où aller. Le départ de Kemba Walker de la rotation était censé améliorer l’équipe. Les chiffres avec lui et sans lui sur le terrain étaient indéniables : les Knicks sont passés de la pire défense de la ligue à la meilleure. Mais la vérité est que depuis qu’ils n’ont pas joué, ils ont récolté plus de défaites que de victoires et sont, pour la première fois cette saison, en dessous de 50% des victoires (11-12). En ce moment même en dehors du play-in. Tant que Julius Randle et RJ Barrett, les deux joueurs les plus importants de l’équipe avant de commencer le cours, ne retrouvent pas leur niveau de l’an dernier (et dans le cas du deuxième ils le dépassent, comme un joueur de troisième année est supposé être), l’amélioration Ce sera difficile. Mais ne vous y trompez pas. Quelque chose semble cassé dans la Grosse Pomme et Tom Thibodeau passe à côté. Et la mauvaise chose est que nous avons déjà joué un quart de la ligue régulière.