Jokic rend la fête de Curry amère

Stephen Curry, qui a déjà laissé Ray Allen derrière lui et n’a que ses propres marques impossibles à l’horizon, Il est devenu le premier joueur de l’histoire à marquer 3 000 3 points en NBA. Il sera aussi, à toute allure et s’il ne se passe rien d’étrange, le premier avec 3 500, avec 4 000… Et que, cette fois, il n’en a pas obtenu un seul pendant près de trois quarts pleins. Chose étrange. Le premier, du coin gauche, a clôturé le troisième quart-temps et mis le Chase Center sur pied : 157 matchs dont au moins un marqué. Curry a égalé sa propre marque (amassé entre 2014 et 2016). Avec un demain, encore contre les Nuggets mais en visite à Denver, il sera le premier avec 158. Des records et encore des records…

Le triple 3000 est arrivé dans un jeu très laid… mais très excitant, dans laquelle les Warriors ont perdu (86-89) après leur match de Noël exceptionnel contre les Suns (27-7 maintenant, 26-7 pour l’Arizona), sur leur terrain et contre quelques Nuggets dans la surface (ils ajoutent Aaron Gordon et Monte Morris aux pertes habituelles). Il semblait que toutes les absences du Colorado pesaient moins que Draymond Green parle des Warriors. Sans son ancre défensive, sans son armure spirituelle, ceux de la Baie ont joué une première mi-temps épouvantable et effrayante : 36-60 avec deux points de Curry. Puis ils ont poussé comme un tsunami et, avec plus d’énergie que d’éclat, sont venus faire match nul (84-84) contre des Nuggets qui semblaient incapables d’atteindre le but mais qui ont fini par s’imposer, sur la piste des Warriors, avec 29 points dans toute la seconde. partie (50-29), avec 15 défaites et un très mauvais bilan au tir : 41%, 24% en triples (8/33), 65% en lancers francs. En proie à des pertes et avec seulement deux joueurs au-dessus de dix points.

Une victoire incroyable qui est venue alors qu’il semblait déjà s’être échappé. Les Warriors n’ont pas consommé le retour et, lorsque l’inertie a semblé suffire, ils se sont écrasés sur leurs propres échecs et se sont noyés dans quelques actions d’effort de Will Barton et la production de Nikola Jokic, épuisé mais partout, en attaque et aussi en défense, avec un bloc décisif à Kuminga en l’absence de moins de 4 secondes et avec 86-88. Puis Campazzo a raté un lancer franc et a laissé une balle aux Warriors, qui n’ont pas trouvé Curry sur la touche et la chose s’est terminée par un ballon aérien d’André Iguodala.

Une cruche d’eau froide pour une tribune qui avait rugi avec la crue locale, alimentée par l’énergie en défense, des dunks en transition (Wiggins, Kuming, Toscano-Anderson…) et les meilleures minutes d’un Curry irrégulier. Les Warriors ont fait la chose difficile et ont échoué lorsqu’ils se sont donné une opportunité imbattable : Avec 74-79 et encore plus de sept minutes à jouer, ils ont donné plusieurs attaques, par exemple, pour avoir définitivement battu quelques Nuggets accrochés à Barton (21 points) et l’inévitable Jokic (22 + 18 rebonds + 5 passes + 4 interceptions ) , qui a eu des problèmes mais a fini par signer des pièces gagnantes. Lors des trois derniers matchs de son équipe, le Serbe a des moyennes de 25,6 points, 20,3 rebonds, 6 passes décisives et 2,6 interceptions.

Curry a marqué 21 points sur 23 au total en seconde période, et après n’avoir pas fait de triple avant la pause, il a terminé avec 5/14. Mais il ne pouvait finalement pas être le héros. Il manquait un coup, quelques actions de plus, un triple supplémentaire… Le fait est que son équipe a beaucoup manqué à Draymond Green, a signé ses pires minutes de la saison, a répondu avec fureur… et a fini par perdre alors que gagner semblait la seule option. C’était la nuit du triple 3000 dans la Baie.