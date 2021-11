Jokic se moque des huées à Miami : « J’ai joué en Serbie… »

Tous les regards étaient tournés vers Nikola Jokic depuis l’incident du dernier match contre Miami le 9 novembre, mais pour le Serbe c’était un autre jour au « bureau ». La superstar des Nuggets, qui revenait après quatre matchs à l’extérieur, a parlé de la situation entre lui et Morris, ses frères et d’autres choses après le match de lundi.

« J’ai joué en Serbie, frère » était sa réponse aux près de 20 000 fans qui le huaient à chaque fois qu’il touchait le ballon. Le public le voulait depuis l’altercation qu’il a eue avec Morris.

Jokic n’a pas parlé au joueur du Miami Heat depuis la poussée qui a conduit à une suspension d’un match. Son adversaire est hors jeu en raison d’une blessure au cou et manquera les 11 prochains matchs..

Ses frères, Strahinja et Nemanja, étaient présents, comme promis. Ils étaient assis derrière le banc des Nuggets. « Pour être sincère, ils sont venus à Miami chaque année que c’était possible. Les deux dernières années ont été perdues à cause de COVID, sans fans. C’est très cool de les avoir à tes côtés », a commenté le Serbe.

Après une blessure au poignet droit qui l’a contraint à rester sur la touche ces 11 derniers jours, il est revenu en marquant 24 points, 15 rebonds et sept passes décisives en 33 minutes. Les Nuggets ont remporté une victoire contre Miami après six défaites consécutives. « C’est derrière nous. Nous devons aller vers l’avenir. Nous avons gagné le match, ce qui est le plus important« , a déclaré Jokic.

Avec PJ Dozier, Jamal Murray et Michael Porter Jr. éliminés, les Nuggets ont, pour l’instant, réussi à se remettre sur la piste victorieuse. Le prochain rival, Orlando Magic.