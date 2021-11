Jokic se rend à Ja Morant : « C’est vraiment bien »

Memphis Grizzlies continue dans la pommade dans la Conférence Ouest. La franchise du Tennessee a battu les Denver Nuggets (106-97) ce matin dans une belle performance d’ajouter sa quatrième victoire lors des sept premiers matchs de la saison et reste dans les positions qui donnent accès à certaines séries éliminatoires qu’on a déjà goûtées l’an dernier.

Le principal responsable de tout le bien qui se passe à Memphis est Ja Morant. Joueur électrique face à la jante rivale, aux ressources illimitées et aux mouvements pétillants des mains et des pieds, ajouté 26 points contre ceux du Colorado. Et de toutes les couleurs : de trois, en pénétration, à l’arrêt, à l’envers… mille et une ressources pour un Morant qui est le troisième meilleur buteur de la Ligue à égalité avec 28,3 buts en moyenne. Le même que Paul George, mais avec un match de plus, et seulement quatre dixièmes derrière Stephen Curry, le grand tireur jusqu’à présent cette année.

« C’est vraiment sympa »

Ils sont, en outre, 9 points de plus que ceux atteints l’an dernier. 11 au-dessus de son année recrue. Evolution constante pour le numéro 2 de 2019, qui avec son 8 passes décisives contre les Nuggets dépassent déjà les 1000 dans sa carrière. Il a également pris 7 rebonds et a reçu les éloges de son rival : «C’est un très bon joueur. Principalement, c’est à cause de sa capacité à entrer au milieu de la peinture et à faire toutes ces sortes de lancers. On dit qu’on peut vivre avec, mais il est vraiment doué pour ça », a commenté Nikola Jokic.

Le centre serbe a clôturé le match avec 23 buts, 7 sacs et 7 passes du panier dans quelques Nuggets qui trébuchent : deux victoires, deux défaites, deux victoires… Un basculement qui n’inquiète pas trop en attendant le retour du blessé Jamal Murray. Facundo Campazzo a joué 16 minutes et a marqué 2 points.