Jokic suit son truc en NBA

15/11/2021 à 07:49 CET

Une fois de plus, le centre serbe Nikola Jokic est devenu le joueur vedette des Denver Nuggets en obtenant son troisième triple-double consécutif après avoir contribué 28 points, neuf rebonds et neuf passes décisives qui les ont aidés à battre facilement les Portland 124-95 Trail Blazers, qui ont joué sans blessé. Le meneur de jeu All-Star Damian Lillard.

Le triple-double de Jokic était le troisième d’affilée et les Nuggets avaient également le soutien de six joueurs atteignant des nombres à deux chiffres.

Parmi eux se trouvait la recrue Bones Hyland, qui a atteint 18 points et, pour le quatrième match consécutif, a établi son meilleur niveau en tant que professionnel.

Un autre des joueurs des Nuggets qui a franchi la barre des 10 points était le gardien argentin Facundo Campazzo, qui a terminé le match avec 13 points, sa meilleure note jusqu’à présent cette saison.

Campazzo a joué 22 minutes, au cours desquelles il a marqué 5 des 9 tirs du terrain, dont 3 des 6 triples, et n’est pas allé jusqu’à la ligne du personnel.

L’ancien joueur du Real Madrid a délivré quatre passes décisives, capturé deux rebonds, récupéré un ballon et perdu quatre.

Le gardien Chris Paul est revenu au Toyota Center avec l’équipe rivale des Phoenix Suns et les finalistes de la ligue ont été exhibés contre les Houston Rockets qu’ils ont vaincus sur la route en battant 89-115.

Bien que Paul n’ait pas été le meilleur buteur ni le leader des rebonds des Suns, il est devenu le meilleur homme de l’équipe de Phoenix en défense en contribuant 15 points, quatre passes décisives, trois rebonds et en récupérant sept balles, la meilleure note du match.

Si Paul a fait la différence en défense, le garde hispanique Devin Booker s’est chargé de mener l’attaque avec 26 points, dont trois triples et 16 points au premier quart, en plus de délivrer six passes décisives, d’attraper cinq rebonds et de récupérer deux ballons.

Le centre JaVale McGee a ajouté un double-double de 19 points, a marqué 9 des 12 tirs du terrain et trois blocs qui l’ont placé à l’avant-garde du jeu intérieur des Suns qui comptait sept joueurs avec des numéros à deux chiffres, dont les cinq partants . . .

Alors que les Suns (9-3) affichaient leur huitième victoire de suite, les Rockets ont subi leur onzième défaite d’affilée, la pire de la ligue.