Jokic ternit une bonne nuit pour Denver sans Facu dedans

Les Nuggets sont toujours là et il faut compter sur eux. Ils sont sans Jamal Murray jusqu’à ce qu’il récupère et que son début cela a encore été un peu à contre-courant, pas aussi catastrophique que l’an dernier mais en remportant seulement six des dix premiers matchs. C’est, malgré cela, un favori dans les paris et ce n’est pas par hasard. La dernière de ces rencontres l’a emmené contre les Heat, qui sont aussi candidats à tout et avec plus de force dans ce parcours qui vient de commencer. Une nuit bien maîtrisée dès le début dans laquelle l’équipe a su rendre le visiteur fou, même si ce qui a couronné la nuit était justement le piège d’un joueur visiteur contre un joueur local pour justifier la chute. Une bosse de Nikola Jokic à Markieff Morris, qui avait été violemment raté auparavant, a brouillé la fermeture de quelques Nuggets qui, malgré cela, sont repartis satisfaits : ils sont présents quand le grand jour arrive et avec des ressources pour jouer avec..

113-96 était le résultat final à la Ball Arena. Malone a lancé une nouvelle rotation pour laquelle il n’avait pas Facu Campazzo, qui n’a joué que la dernière minute du match, de manière résiduelle, avec tout déjà décidé. Howard n’est pas non plus entré en Argentine, le starter était Morris avec Barton et le soulagement des banquilleros lui a été donné Rivières et le novice Hyland, choisi 26e au repêchage 2021 et tombant sur ses pieds dans l’un des meilleurs jours pour son équipe en début de saison. Jokic, malgré la chaleur par laquelle il a été expulsé et enflammant un tangana inutile, a terminé avec un triple-double, une partie cruciale dans laquelle ses adversaires ont été déchaînés. Lowry a raté ses huit coups, Adebayo a fait 3/10, Herro a fait 3/12 et le seul des référents déjà habituels qui a donné sa bonne mesure était Butler. La mauvaise nuit de Miami a tourné au vinaigre et je veux y repenser.