Jokubaitis : “Les fans des Knicks m’appelaient Tingis Pingis”

Rokas Jokubaitis a commencé son étape dans le Barça, déjà ancré dans la structure que dirige son compatriote Sarunas Jasikevicius, après avoir été choisi par la NBA lors du repêchage 2021. Knicks Ce sont eux qui lui ont fait confiance à la 34e position et avec eux, il a joué la ligue d’été de Las Vegas avec la permission des Catalans, qui lui ont fait un long contrat même si l’aspiration du garçon est de jouer aux États-Unis quand il raccourcit. un peu plus en Europe.

Dans une interview avec Donatas Urbonas pour Basket News, le nouveau joueur de Barcelone raconte à quel point le test avec la NBA s’est bien déroulé et son grand changement cet été, laissant la Lituanie jouer en Espagne.

« Je pensais que le « projet » avait duré environ deux heures, mais après deux heures, ils n’en avaient choisi que vingt. Je pensais que le 44e serait choisi plus ou moins, c’était une position plus réaliste pour moi. En bon Lituanien, j’étais timide et n’a-t-il pas fixé des attentes très élevées », dit-il. Comme on l’a rappelé cette année avec le cas de Nikola Jokic, auquel c’est également arrivé, Mark Tatum a annoncé son nom lors de la diffusion de publicités à la télévision : “C’était une soirée amusante”.

“Je suis entré sur la page Facebook et j’ai lu les commentaires. Et les gens disaient des choses. ‘Qui est ce gars?’ Ils m’ont appelé Tingis Pingis et des choses comme ça. Ça va être intéressant”, dit-il. Le dernier Européen à qui quelque chose de similaire est arrivé, et avec une élection beaucoup plus élevée, est proche, en Lettonie, d’un Kristaps Porzingis qui a été hué par ce qui allait devenir ses fans : “Mais la franchise avance.”

Cet été, il a déménagé à Barcelone : “Je voulais sortir de ma zone de confort. Je savais que j’aurais un rôle plus important à Zalgiris et le contrat qu’ils m’ont proposé m’a surpris, il a rendu la décision encore plus difficile. Je suis intrigué par le niveau de Dans le championnat espagnol, je sais qu’il n’y a pas de matchs faciles et qu’il sera plus difficile de gagner les minutes.” Il est endossé par Sarunas Jasikevicius, c’est une demande personnelle du coach avec qui il est la grande star émergente du basket dans son pays. ” Saras était très sincère : ‘Je ne vais pas te mentir. Tu me connais. Tu viendras, on te serrera et les gens t’aimeront. Ce sera comme dans les Zalgiris. Tu ne verras rien de nouveau en moi “. J’ai adoré son honnêteté.” Il y a eu un moment où l’on a sérieusement pensé à parier sur la NBA à ce moment-là malgré le fait que l’accord avec le Barça ait été conclu, mais il a réfléchi et jouera en tant que joueur du Barça (s/o Erick Moleiro) : “In New York, ils m’ont dit qu’ils m’abandonneraient s’ils me choisissaient. Et je pense que c’était le scénario le plus réaliste pour moi. Après une bonne saison en Europe, je peux retourner dans la ligue d’été et me battre pour une place dans l’équipe. Maintenant Je peux parler de la NBA plus sérieusement, je voulais voir comment ils fonctionnent aux États-Unis. À mon avis, la chose la plus logique pour moi est de rester en Europe au moins un an de plus.

“L’âge moyen de Barcelone était de plus de 30 ans et ils avaient besoin de jeunes joueurs pour revitaliser l’équipe”, dit-il. Il dit aussi qu’il n’y a pas de grandes promesses concernant l’Euroligue même si Saras est là, mais il se concentre également sur la Ligue : “C’est le meilleur du continent. C’est un défi et j’aime les défis.”