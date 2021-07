Jolie femme : Pomplamoose – Actualités Musicales

Oh NON !, je suis comme ça ou plus excité de pouvoir partager avec vous cette magnifique chanson qui devrait encore avoir plus de reconnaissance qu’elle n’en a déjà. On vous présente aujourd’hui une vague rétro, la chanson Pretty Woman réalisée dans une version un peu différente mais assez originale du groupe Pomplamoose ! Nous aimons. Tout cela dans Music News.

Pomplamoose est un groupe merveilleux qui a décidé de faire une nouvelle version de la célèbre chanson originale Pretty Woman de Roy Orbison et maintenant ils l’ont sorti dans un remake qui vous fascinera vraiment.

C’est cette version, tu sais ? Cela vous fait ressentir cet amour-propre dont nous oublions souvent de prendre soin, de câliner, la vérité est que Roy Orbison a fait un excellent travail avec cette chanson, mais la version de Pomplamoose inspirée de la version originale de Roy Orbison transmet quelque chose de différent. Alors que Roy Orbison transmet la sensualité, la passion et l’amour avec sa version originale de Pretty Woman qui a en fait accompagné le légendaire film hollywoodien et que la chanson et le film seront toujours épiques, la version de Pomplamoose transmet la paix, transmet l’amour propre et le désir de ressentir de la tendresse. et l’amour pour vous-même. Ou du moins il me le transmet.

Cette chanson a une reconnaissance spéciale dans une pandémie, depuis sa création le 28 mai 2020, nous étions au milieu d’une pandémie, que littéralement rien ne pouvait quitter votre maison, et à ce moment-là, ils ont fait leur nouvelle version, et c’est incroyable parce que littéralement le clip vidéo officiel est que chaque membre de Pomplamoose a été enregistré à la maison en train de faire son truc, certains jouant des instruments et d’autres chantant, et nous l’aimons vraiment !