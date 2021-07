Jolyon Palmer a senti que le crash de Silverstone était inévitable

in

Jolyon Palmer a déclaré que Lewis Hamilton et Max Verstappen “allaient s’écraser à un moment donné” étant donné la nature de leur bataille du premier tour à Silverstone.

L’ancien pilote Renault a également estimé que la collision du couple était davantage un incident de course, bien qu’avec une erreur de la part de Hamilton en ratant le sommet avant Copse.

Verstappen a été transporté à l’hôpital après un impact énorme mesuré à 51G à la suite de l’accident, mais Hamilton a pu se remettre d’une pénalité de 10 secondes pour remporter une victoire mémorable devant son public.

Le débat autour de l’accident a été féroce depuis la fin de la course et en raison de la féroce compétitivité démontrée au début de leur combat, Palmer a estimé qu’il pourrait voir une collision arriver à un moment donné.

“Pour être honnête, [Lewis] est en fait à peu près complètement aux côtés de Max – et puis vous avez deux challengers du championnat visant la ligne intérieure à Copse et l’un d’eux a dû reculer ou cela allait se terminer en larmes », a déclaré Palmer dans son analyse d’après-course .

“[Lewis] était complètement à côté – évidemment, il manque légèrement le sommet et c’est là qu’il entre dans Max, mais Max continue également de se retourner et il prend un risque énorme en le faisant à Copse Corner.

« C’est une question difficile, vraiment difficile. Pour être honnête, j’aurais pu voir cela comme un incident de course, sans qu’aucun des deux ne veuille reculer, les deux se battant si fort.

« Je pense qu’à la façon dont ils roulaient pendant un demi-tour, ils allaient s’écraser à un moment donné. Cela aurait pu être au virage 1, presque en ligne droite [on the Wellington Straight], et puis ils l’ont fait.

Voici une vue des fans de la vitesse à laquelle Max voyageait lorsqu’il s’est écrasé… Le silence de la foule dit tout, nous sommes juste heureux qu’il aille bien 😬#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/riTFTjBjcd – Planète F1 (@Planet_F1) 19 juillet 2021

Découvrez toutes les dernières marchandises Max Verstappen via la boutique officielle de Formule 1

Hamilton a déclaré après la course que Verstappen “n’a pas besoin d’être aussi agressif qu’il l’est” pour défendre une position et tandis que Palmer a déclaré qu’il pouvait comprendre les griefs de Red Bull concernant la situation, que c’était finalement une simple erreur du pilote Mercedes qui causé la collision.

“Au cours de la saison jusqu’à présent, Max a été si agressif avec Lewis”, a déclaré Palmer. « Nous l’avons vu à Imola, avec [Max] faisant rebondir Lewis sur les trottoirs.

“[In] Barcelone, il a envoyé cette fente dans le virage 1 et c’est toujours Lewis qui recule.

« Je peux comprendre toute l’émotion du côté de Red Bull. Non seulement ça, ils ont une voiture vraiment endommagée, ils ont perdu toute chance [in the race] quand Checo est parti de la voie des stands. Tout le Grand Prix était pratiquement terminé pour eux, effectivement.

“Les émotions sont donc fortes, mais Lewis ne l’a pas fait intentionnellement. C’est clair. L’erreur qu’il a commise est un centimètre de sommet qu’il a abandonné. On pourrait dire que c’est l’erreur.

« Mais pour moi, ce sont deux pilotes qui se battent dur et le championnat [is] en jeu.”