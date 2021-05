Jolyon Palmer “ déconcerté ” par la stratégie de Lewis Hamilton de Mercedes

L’ancien pilote de F1 Jolyon Palmer a trouvé la décision de Mercedes de changer sa stratégie pour Lewis Hamilton à Monaco «déconcertante».

Une mauvaise performance en qualifications a laissé Hamilton partir de la 7e place à Monaco, bien que cela devienne effectivement 6e lorsque le poleman Charles Leclerc a été contraint de se retirer avant la course.

Et l’après-midi de Hamilton n’a pas été aidé par l’appel de Mercedes pour le faire entrer dans les stands plus tôt que prévu, permettant à Red Bull de réussir l’overcut avec Sergio Perez.

Le Britannique était furieux contre son équipe, ce qui était très clair à la radio, et Palmer a également trouvé la décision «déconcertante».

“Red Bull a montré à Mercedes ce qu’ils auraient dû faire, et c’est peut-être juste un petit coup d’avertissement de Red Bull”, a déclaré Palmer sur le podcast Checkered Flag.

«Mercedes a eu beaucoup d’éloges pour sa stratégie la dernière fois, je n’ai pas vu que Red Bull aurait pu faire beaucoup différemment, mais cette fois, Red Bull a réussi avec Perez et ils ont obtenu de gros points, ils sont en tête du classement. Championnat des constructeurs.

«Mais Mercedes opposer Hamilton tôt était une décision déconcertante, et Lewis a même diffusé par radio pendant la course en disant:” Pourquoi faisions-nous cela? “

«Ils ont fait un plan pour aller longtemps, il a conduit comme s’il allait aller longtemps, puis ils sont sortis de nulle part. Vous devez faire confiance à l’équipe et ce fut un très mauvais appel.

Ce fut une mauvaise journée pour Mercedes en général qui a également perdu Valtteri Bottas de P2 lorsqu’un écrou de roue usiné sur l’essieu à son arrêt au stand.

Hamilton aussi était loin d’être à son meilleur – le décor était planté pour l’un de ses entraînements de récupération classiques à travers le peloton, mais finalement le contraire s’est produit avec Hamilton perdant une place dans le GP de Monaco en route vers une P7.

“Il ne pouvait pas devancer Pierre Gasly dans un AlphaTauri”, a déclaré Palmer.

«Et le strict minimum, d’accord, il a commencé septième qui est devenu sixième, nous nous demandions où peut-il revenir? Vous savez qu’il va ressurgir, tant de fois il est sur le pied arrière et il charge et passe.

«Et il ne l’a pas fait, alors quand cela se produit, c’est une très mauvaise journée pour Mercedes.

«Pour Hamilton, commencer septième, qui est effectivement sixième parce que Leclerc n’a pas pris le départ, deux places plus haut que Perez, et Hamilton a traversé le Grand Prix en perdant une place.

«Il a terminé derrière un AlphaTauri, une Aston Martin, une McLaren, une Ferrari et les deux Red Bulls, et Perez est passé de deux places derrière à trois places d’avance. [of Hamilton]! »

