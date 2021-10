Jolyon Palmer estime que la dynamique des pilotes chez Red Bull est « bizarre »

Jolyon Palmer sent que la dynamique chez Red Bull, avec Max Verstappen disant à l’équipe sur quelle stratégie mettre Sergio Perez, est « légèrement bizarre ».

Le Néerlandais a remporté le Grand Prix des États-Unis après avoir remporté une bataille titanesque avec son rival pour le titre Lewis Hamilton qui s’est terminé avec un peu plus d’une seconde d’écart.

Les deux pilotes étaient sur des stratégies chronométrées différemment, avec Verstappen faisant chacun de ses deux arrêts aux stands avant Hamilton et le Britannique restant plus longtemps pour s’assurer qu’il avait des pneus plus frais dans les phases finales.

Après avoir effectué son premier arrêt, le pilote Red Bull est entré sur la radio de l’équipe et a dit à son équipe de faire venir son coéquipier Perez pour forcer le pilote Mercedes à s’arrêter plus tôt afin de s’assurer que le Mexicain ne réussisse pas le dégagement.

Palmer a déclaré que c’était du jamais vu et que la dynamique de l’équipe est quelque peu étrange.

« Un pilote essayant de dicter la stratégie de son coéquipier est à peu près inconnu pendant la course, mais Red Bull a dûment fait venir Perez et Hamilton a été contraint de le couvrir », a déclaré Palmer. dans sa chronique pour le site officiel de la F1.

« Nous savons que Red Bull sacrifie Perez de temps en temps, uniquement pour viser le titre des pilotes. Même dès Silverstone, ils ont éliminé Perez des points, juste pour qu’il puisse obtenir le tour le plus rapide et empêcher Hamilton de prendre le point supplémentaire.

« C’est une dynamique un peu bizarre quand le pilote de tête commence à le suggérer également via la radio de l’équipe, mais cela montre à quel point Verstappen est déterminé en ce moment. Il agit comme un pilote qui est déjà venu ici et qui a l’expérience pour lire la course et faire les bons choix, même dans ces scénarios à haute pression.

« Toute l’équipe, y compris son coéquipier, tirent tous dans la même direction. C’était également clair dans la mesure où Perez n’a offert aucun combat à Verstappen dans le premier tour après le virage 1. «

P1 🔥 Nous l’avons fait 🤘 Excellent travail les gars, @redbullracing et @HondaRacingF1, vraiment très bien 💪 Et vous les fans, merci pour tout le soutien, tout simplement incroyable 🙌 #USGP 🇺🇸 pic.twitter.com/B6lBH2fG4y – Max Verstappen (@Max33Verstappen) 24 octobre 2021

Après avoir gagné sur une piste où beaucoup s’attendaient à ce que Hamilton et Mercedes l’emportent, Verstappen a désormais une avance de 12 points au classement sur le septuple champion du monde à cinq manches de la fin.

Il ne fait aucun doute dans l’esprit de Palmer que Verstappen est le favori maintenant, mais le Britannique s’attend à plus de rebondissements avant la fin de la saison.

« Verstappen était abattu après la Turquie, pensant que Mercedes pourrait reprendre de l’élan. D’un seul coup, il l’a renversé », a-t-il déclaré.

« Il a une avance de 12 points – le plus grand nombre de pilotes depuis Silverstone – et la prochaine course est au Mexique, qui a généralement été un talon d’Achille pour Mercedes, et en plus de tout cela, Hamilton a la probabilité d’une autre pénalité moteur. suspendu au-dessus de lui.

« Avec une conduite parfaite, Verstappen vient de s’imposer une fois de plus comme favori, et s’il devait continuer et remporter le titre cette année, une course comme Austin pourrait être considérée comme une course de champion.

«Même avec l’élan, il n’y a pas de relâchement. Avec le championnat tel qu’il a été cette année, je suis sûr qu’il y aura encore plus de rebondissements avant Abu Dhabi.