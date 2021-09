Jolyon Palmer: le tour du George Russell Spa peut-être parmi les meilleurs de tous les temps

in

Jolyon Palmer pense que le tour de qualification de George Russell à Spa est probablement l’un des meilleurs que le sport ait jamais vu.

Russell, surnommé Mr Saturday, est réputé pour être un bon qualifié, mais même selon ses normes élevées, son tour en Belgique était tout simplement époustouflant.

Dans une voiture dont son équipe lui a dit qu’elle était la 17e sur la grille, la Williams l’homme a donc failli décrocher sa première pole position, allant de peu plus lentement que Max Verstappen et plus vite que tout le monde pour assurer un départ en première ligne.

Ses efforts ont ensuite été applaudis tout au long du paddock, son directeur d’équipe, Jost Capito, qualifiant le tour d'”incroyable” et Toto Wolff déclarant que c’était “très impressionnant”.

L’ancien pilote de F1 Palmer a été tellement impressionné en fait, qu’il pense qu’il était là-haut avec les meilleurs tours de F1 de tous les temps.

« Le seul qui s’est vraiment démarqué en Q3 était George Russell, avec l’un des tours de Formule 1, peut-être de tous les temps. C’était un pur bonheur”, a-t-il déclaré sur le site officiel. F1 YouTube canaliser.

« C’est un tour formidable, dépassant Lewis Hamilton pour la pole position provisoire, n’étant battu que par le tour de Max un peu plus tard.

« Quelle prestation. La Williams, sans aucun doute, [is] Ce n’est pas une mauvaise voiture dans ces conditions, quand on regarde aussi Nicholas Latifi, qui se qualifie douzième, surpassant une Ferrari.

« La Williams allait bien, mais ce Russell a fait un tour de nulle part en Q3 [to] se battre soudainement pour la pole position, était sensationnel.

OUI LES GARS !!! C’EST UN PODIUM !!! Peu importe comment cela se passe, ils comptent tous et l’équipe le mérite tellement. Entrez-y @WilliamsRacing !!! pic.twitter.com/0YG47piJug – George Russell (@GeorgeRussell63) 29 août 2021

Le tour s’est avéré encore plus important qu’il n’y paraissait au départ pour Russell, car avec presque aucune course dimanche en raison du temps humide, cela lui a finalement valu son tout premier podium.

Il a admis après la « course » que ce n’était pas comme ça qu’il voulait obtenir son premier.

“Évidemment pas de la façon dont j’aurais aimé obtenir mon premier podium”, a-t-il déclaré.

“C’est un peu étrange d’y parvenir de cette manière, mais en fin de compte, nous avons été récompensés pour un travail aussi fantastique hier [in qualifying]. “

Il semble probable que ce sera le premier de nombreux top trois pour le Britannique avec lui qui devrait remplacer Valtteri Bottas chez Mercedes la saison prochaine, le Finlandais prenant la place de son compatriote Kimi Raikkonen chez Alfa Romeo, après confirmation que l’Iceman prendra sa retraite à la fin de l’année.