Jolyon Palmer: les performances de Daniel Ricciardo “ très bizarres ”

Jolyon Palmer trouve les difficultés de Daniel Ricciardo chez McLaren «très bizarres», d’autant plus que d’autres dans les nouvelles équipes commencent à s’améliorer.

L’Australien n’a pas fait le meilleur début de son McLaren carrière, étant le deuxième meilleur de son coéquipier Lando Norris le plus souvent dans les cinq premières courses.

Le point bas est survenu la dernière fois à Monaco lorsqu’il a été doublé par Norris, qui a remporté son deuxième podium de la saison alors que Ricciardo n’a pas réussi à marquer de points.

Discutant de la forme du joueur de 31 ans, Palmer a déclaré qu’il trouvait tout cela très étrange.

«Il se passe quelque chose, c’est très bizarre», a-t-il déclaré sur Drapeau à damier.

«Mais nous sommes en cinq courses, jugeons [after] un peu plus, en plus à Barcelone, il a eu un bon entraînement et a battu Lando, voire Bahreïn, sa première course, il a surpassé Norris.

«Ce week-end a été déconcertant, c’est très étrange à quel point il se débat, et très tôt après Imola, où il était de nouveau loin de Norris sur le mouillé et sur le sec en qualifications également, il pourrait se rabattre sur le fait que tous les nouveaux pilotes se débattaient et cela semblait juste être quelque chose qu’ils traversaient tous.

«Quelques courses plus tard et Vettel termine cinquième dans une Aston Martin avec une superbe conduite, se mettant parfaitement à l’aise avec Stroll et devançant même maintenant.

«Et Perez, il s’est qualifié au premier rang à Imola. Et d’accord, il était pauvre en qualifications [at Monaco], était à la dérive de Verstappen, mais il a eu un bon entraînement et il a montré des éclairs pour s’entendre avec lui. Et même quand il n’est pas d’accord, cela ne semble pas bon pour Perez, mais l’écart est beaucoup plus étroit que Ricciardo par rapport à Norris de toute façon.

Ricciardo peut tirer un certain réconfort du fait que, alors que Perez et Vettel s’améliorent et que Carlos Sainz impressionne chez McLaren, Fernando Alonso a du mal à égaler Esteban Ocon à Alpine.

Palmer dit que ce sont les deux pilotes qui le déroutent, mais estime que même s’il y a maintenant des inquiétudes quant à savoir si Alonso est encore assez bon, cela ne s’applique pas à Ricciardo.

“Ricciardo maintenant avec Fernando Alonso sont les cas un peu déroutants”, a-t-il ajouté.

«Alonso est absent depuis quelques années, est-il toujours aussi bon qu’il l’était? C’est le point d’interrogation.

«Mais Ricciardo n’a pas ce point d’interrogation, nous savons à quel point il est bon. Il est brillant à Monaco, on l’a vu au fil des ans. Mais cette année, il était également couru, c’était vraiment étrange.

