Jolyon Palmer: Lewis Hamilton est le “ rêve d’un stratège ”

L’ancien pilote de F1 Jolyon Palmer dit que chaque stratège veut Lewis Hamilton dans sa voiture parce que tout ce qu’il crée, il réussit.

Max Verstappen a sorti les coudes au début du Grand Prix d’Espagne pour prendre la tête de son rival au titre Hamilton, mais il n’a pas pu le secouer.

En fin de compte, Hamilton est resté à l’écart plus tard que Verstappen lors de son premier relais, créant un avantage sur la durée de vie des pneus à utiliser plus tard dans la course, mais Mercedes a choisi d’aller plus loin en opposant à nouveau Hamilton alors qu’il s’approchait de la boîte de vitesses de Verstappen, en adaptant le nouvel ensemble de médiums qui Hamilton avait en réserve.

Cela signifiait que Verstappen était à peu près un canard assis une fois que Hamilton s’est rapproché et a pris la tête, le septuple champion du monde remportant une victoire confortable à partir de là.

Et Palmer ne pouvait pas critiquer les appels à la stratégie de Red Bull, estimant qu’au lieu de cela, Hamilton peut simplement retirer tout ce qui lui est donné au volant de la Mercedes W12.

«Verstappen avait encore un jeu de pneus tendres, donc cela aurait peut-être pu arriver à la fin de la course, mais la stratégie est intéressante parce que je pense que si vous êtes un stratège, vous voulez Hamilton au volant de votre voiture. », A déclaré Palmer sur le podcast Checkered Flag.

«C’est une évidence, il est sept fois champion du monde, mais quoi qu’ils lui donnent, à peu près il est là.

«Si souvent, il semble que chaque fois qu’il y a une scission entre Hamilton et Bottas, c’est Hamilton qui obtient toujours la meilleure stratégie, mais vous mettez Hamilton sur la stratégie de Bottas, il serait toujours en avance.

«La course n’était pas une comparaison Hamilton vs Bottas, c’était une comparaison Hamilton vs Verstappen, et il est difficile de critiquer ce que Red Bull a fait.

«Ils défendaient durement, ils ont opposé je pense aux moments parfaits, ils ont eu un arrêt au stand lent qui, je pense, aurait peut-être pu leur coûter la course beaucoup plus tôt que la course, mais ils ont couvert tout ce qu’ils pouvaient, ils ne l’ont simplement pas fait. Je n’ai pas le rythme.

«Mercedes a été longue, la stratégie évidente pour Mercedes en premier lieu, et il [Hamilton] avait un avantage de pneus à quatre tours, ce qui ne semblait pas énorme pour aller à la fin de la course.

«Mais nous savons que les Mercedes sont un peu plus gentilles avec les pneus que Red Bull. C’était le double arrêt, le deuxième arrêt au stand si tôt qui en a fait un énorme avantage pour Hamilton.

«Aucune chance que Red Bull puisse les couvrir, car ils seraient immédiatement sous-évalués, et cela en a fait un peu d’avance.

«C’était définitivement du génie du mur des stands, une course vraiment forte pour Mercedes, c’est une course forte de Red Bull mais seulement Mercedes avait le package le plus fort avec Hamilton au volant et ils avaient la voiture la plus rapide.

