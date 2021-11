Jolyon Palmer n’a pas été impressionné par Valtteri Bottas au virage 1 au Mexique, estimant qu’il a laissé passer Max Verstappen trop facilement.

Les pilotes Mercedes ont réussi un choc sur le circuit de Mexico en qualifications, bloquant la première ligne, mais ils n’y sont pas restés longtemps dans la course car Verstappen a plongé à l’extérieur des deux au départ avant de s’éloigner et de se diriger vers la victoire.

Ensuite, les deux Lewis Hamilton et Toto Wolff a critiqué Bottas pour le manque de combat qu’il a mené lorsque le Néerlandais l’a dépassé, et Palmer est d’accord avec eux.

« Oui, je n’ai pas été impressionné par Bottas au virage 1 », a-t-il déclaré sur le drapeau à damier Podcast.

« Il était juste un peu faible sur la zone de freinage, il n’était pas fort sur les freins pendant toute la course, mais au virage 1 pris en sandwich entre Hamilton et Verstappen, la seule chose en tant que pilote Mercedes, si vous voulez aider l’équipe , voulez aider votre coéquipier, ne laissez pas Verstappen vous charger à l’extérieur et prenez les devants.

« Et quand Verstappen a freiné, j’ai pensé qu’il allait tirer directement en dehors de la piste, il a freiné tellement plus tard que Bottas, j’ai pensé ‘wow, il a mal jugé ça’. Mais juste Bottas était si tôt sur les freins. Votre principale menace juste à l’extérieur, et vous cassez tôt ?

« Vous ne pouvez pas simplement permettre à votre principal rival de balayer l’extérieur de vous, sans aucun problème.

« À tout le moins, vous devez vous envoyer vous et lui sûrement vers l’herbe à l’extérieur du virage 1, et vous ne menacez pas de vous écraser sur Hamilton.

« Si vous êtes à l’intérieur de Hamilton et que vous le faites trop cuire, vous vous enfermez et vous allez vous empiler dans votre coéquipier, c’est différent, et je pense que c’est peut-être pourquoi Hamilton est un peu plus prudent parce que c’est toujours un peu plus risqué d’être à l’intérieur de quelqu’un contre qui on ne veut vraiment pas s’écraser.

On s’en sort avec un peu d’aide de nos amis pic.twitter.com/r1RJgpe4Xd – Red Bull Racing Honda (@redbullracing) 8 novembre 2021

Bottas n’était pas le seul pilote Mercedes à ne pas être particulièrement agressif au départ, Hamilton freinant également assez tôt dans le virage 1.

Palmer ne pense pas que le septuple champion du monde savait que Verstappen était en train de prendre la tête et pense qu’il aurait fait les choses différemment si c’était le cas.

« Je pense que pour Hamilton, à l’intérieur, je serais surpris si Hamilton savait que Verstappen était là », a-t-il déclaré.

« Parce qu’il y avait Bottas au milieu et que vous ne pouvez pas voir à travers, Verstappen n’était pas dans les rétroviseurs de Hamilton, la seule façon de le voir est de regarder à gauche mais votre coéquipier est là.

« Je pense donc que Hamilton essayait juste de faire face à Bottas, et je pense que s’il savait où se trouvait Verstappen, il aurait pu aller un peu plus loin et rendre la vie un peu plus difficile.

« Hamilton ne savait peut-être pas que Verstappen était là, mais Bottas aurait connu les deux situations et je pensais qu’il aurait pu prendre le risque un peu plus. »