Jolyon Palmer pense que Red Bull était « préoccupé » par le titre des pilotes de F1 en 2021

Jolyon Palmer pense que Red Bull a finalement pris la décision « pragmatique » de mettre tous ses œufs dans le panier du titre des pilotes pour 2021, plutôt que celui des constructeurs.

Pour une bonne partie de la campagne 2021, il semblait que Red Bull était sur la bonne voie pour un doublé qui aurait brisé l’emprise de Mercedes sur les deux championnats qui duraient depuis 2014.

Mais alors que Max Verstappen a finalement remporté la couronne des pilotes aux dépens de Lewis Hamilton après cette arrivée controversée à Abu Dhabi, les constructeurs ont échappé à Red Bull alors que la poussée de fin de saison de Mercedes les a portés à un huitième titre consécutif.

L’ancien pilote et maintenant expert de la Formule 1 Palmer pense que Red Bull a adopté la politique de donner la priorité au championnat des pilotes – dont le directeur de l’équipe, Christian Horner, a déclaré qu’il avait plus de « prestige » – plutôt que d’essayer de répartir leurs options sur les deux honneurs qui étaient à pieu.

« Mercedes a de nouveau été champion des constructeurs malgré un début de pré-saison difficile, secoué par des changements de règles qui ont favorisé le Red Bull à plus haut râteau », a déclaré Palmer à Formula1.com.

« Tout comme le championnat des pilotes, cela a été extrêmement serré tout au long de la saison, mais Mercedes a pris le dessus sur sa voiture et est revenu en force dans la seconde moitié.

« Il n’y avait pas non plus grand-chose entre les seconds pilotes de chaque équipe, Valtteri Bottas et Sergio Perez ayant des points forts très différents – rythme de qualification dans le cas du premier contre engin de course dans le second.

« En fin de compte, il semblait que Red Bull était plus préoccupé par le titre des pilotes car ils ont sacrifié la course de Perez à plusieurs reprises à Silverstone et à Abu Dhabi, tandis que Mercedes regrettait peut-être d’avoir ordonné à Bottas de repasser devant Hamilton en Autriche.

« Peut-être que cela signifie que Red Bull a été la plus pragmatique l’année dernière pour remporter le titre de pilote le plus convoité, mais Mercedes sera la meilleure équipe de 2021 au classement. »

En décernant son propre ensemble de « récompenses » pour la saison, Palmer a récompensé George Russell pour le meilleur tour de qualification après avoir placé sa Williams au premier rang sous la pluie à Spa – une performance qui lui a finalement valu neuf points après le Grand Prix de Belgique. a été écourté en raison de fortes pluies sans qu’un tour de course ait été effectué et des demi-points ont été attribués.

« Un étourdissement unique de Russell qui l’a presque décroché en pole dans une Williams dans un Spa détrempé – les conditions ultimes pour les pilotes », a déclaré Palmer.

« La Williams n’était pas une mauvaise voiture sur le mouillé en Belgique, mais elle n’aurait jamais dû être capable de diviser les prétendants au titre sur la grille – Russell surpassant tout le monde à l’exception du champion 2021 Verstappen, lui-même un supremo dans des conditions humides.

« Si un podium devait un jour être décerné pour l’éclat des qualifications, alors c’était bien celui-ci – et ce fut donc le cas lorsque la pluie ne s’est jamais calmée dimanche. Une journée difficile pour les fans, mais une belle journée pour George et Williams. »