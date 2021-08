Jolyon Palmer soutient les demi-points, incertain des remboursements

in

Jolyon Palmer est heureux que les pilotes aient obtenu des demi-points au Grand Prix de Belgique et ne sait pas si les fans devraient être remboursés.

En raison des conditions dangereuses causées par un barrage de pluie constant, pratiquement aucune course n’a eu lieu à Spa dimanche.

Cependant, quelques précieux tours ont été effectués derrière la voiture de sécurité, officialisant le résultat et menant à des demi-points attribués pour la « course ».

Beaucoup ont estimé qu’il n’était pas juste que les pilotes se voient attribuer des points pour avoir simplement conduit derrière la voiture de sécurité dans l’ordre dans lequel ils ont commencé pour un grand total de quatre tours, mais Palmer, pour sa part, est heureux que ceux qui se sont bien qualifiés aient été récompensés.

« Cela ne me dérange pas que les pilotes finissent dans l’ordre dans lequel ils l’ont fait et obtiennent des demi-points pour, fondamentalement, leurs efforts de qualification et se déplacer vers la grille sans s’écraser », a-t-il déclaré sur le Balado du drapeau à damier.

« Cela ne me dérange pas parce que sinon, l’alternative est – c’est un peu dur de toute façon. C’est dur car si un pilote n’a pas fait de bonnes qualifications, il n’a aucune chance de marquer des points. Mais, dans l’autre sens, si vous annulez la course, n’avez pas de points, c’est dur pour les gars qui ont fait de bonnes qualifications.

« Verstappen était en pole, avait une grande chance de gagner celui-ci ; Russell avait un oeillère hier pour se qualifier deuxième; cela devrait-il simplement aller à rien ?

« Pour moi, les demi-points, c’est une sorte de : ‘Bien joué, tu étais en bonne position mais nous ne pouvons pas faire la course’, mais le week-end n’a pas de sens.

Un autre gros sujet de discussion après le jour de la course était de savoir si les fans devraient être remboursés compte tenu du manque d’action qu’ils ont vu. avec Lewis Hamilton sentir qu’ils devraient.

Cependant, Palmer ne sait pas s’il est d’accord ou non avec son compatriote.

“Pour ce qui est de la question de savoir si les fans doivent récupérer leur argent et le reste…”, a-t-il poursuivi.

« Je ne sais pas, c’est difficile. Ils avaient encore d’autres courses dans la journée.

« C’est dur, je suis vraiment désolé pour les fans, c’est vraiment dur pour eux, quatre heures sous la pluie dans les tribunes, en espérant quelque chose. Visiblement, ils n’en ont pas pour leur argent.

“C’est un pour le circuit, pour la Formule 1 et pour tous les accords commerciaux qui sont là.”

Quel week-end! Ce n’est un secret pour personne que nous avons connu des moments difficiles ces dernières années, mais aucun membre de cette équipe n’a jamais cessé de pousser. Vous appartenez tous à ce podium, @WilliamsRacing. Ce fut un privilège de vous représenter là-haut aujourd’hui. pic.twitter.com/9hLpCUaanF – George Russell (@GeorgeRussell63) 29 août 2021

En ce qui était une journée largement maussade pour le sport, l’une des rares histoires de bien-être a été Georges Russel, le Britannique profitant de la décision d’officialiser le résultat de la course, terminant ainsi en P2.

L’homme de Williams a eu sa part de malheur depuis qu’il a rejoint la grille, mais Palmer dit qu’il a été l’un des pilotes les plus chanceux de Spa.

“Il a été interviewé avant que nous ayons eu ces deux tours et il voulait désespérément que le résultat soit valable”, a-t-il ajouté.

« Nous pensions que c’était vraiment un jour si malchanceux pour lui où il n’aurait pas la chance de partir de la deuxième place et d’avoir sa meilleure course de tous les temps ?

« C’est probablement devenu le meilleur résultat qu’il aurait pu espérer. Alliez-vous jamais battre Max Verstappen et ce Grand Prix ? Presque certainement pas.

« Il a eu une qualification majestueuse; pour la première fois de l’histoire, les résultats sont simplement annoncés sur la base des qualifications, le seul jour où il a eu une conduite incroyable un samedi. Il s’est retrouvé dans une excellente position.

« Probablement si la course continue, Hamilton le dépassera. Aurait-il pu tenir dans des conditions humides ? Peut-être, mais fair-play, sa qualification dans des conditions vraiment difficiles a été épique.