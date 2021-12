Jolyon Palmer suggère que Valtteri Bottas a coûté à Lewis Hamilton le championnat du monde

Jolyon Palmer pense que Valtteri Bottas a finalement laissé tomber Lewis Hamilton en ce qui concerne le moment de vérité du Championnat du monde.

Hamilton a affronté Max Verstappen lors du Grand Prix d’Abou Dhabi, l’acte final de ce qui a été une lutte de ding-dong entre le duo toute l’année.

Celui qui marquait plus de points que l’autre devenait champion et après avoir effectué une fente à l’intérieur sur le seul tour de course jugé possible après une période tardive de Safety Car, c’est Verstappen qui s’est imposé.

Mais il y avait des opportunités pendant la course à Yas Marina pour les coéquipiers des deux pilotes, les soi-disant ailiers, de jouer leur rôle et d’influencer le résultat.

Le collègue de Verstappen Red Bull, Sergio Perez, a certainement apporté une contribution lorsque, tenant la tête après que les ennemis du titre aient fait leur premier arrêt au stand, il s’est battu avec Hamilton, le ralentissant dans sa quête de dépassement et permettant au Néerlandais de gagner du terrain substantiel .

Cela a valu le commentaire « Checo est une légende » de Verstappen sur la radio de l’équipe.

Cependant, loin d’être pour la première fois cette saison, Bottas en Mercedes s’est retrouvé coincé au milieu de terrain après un mauvais départ, passant de la sixième à la huitième place, et était impuissant à aider le Britannique, qui l’avait précédemment décrit comme « le meilleur coéquipier dans l’histoire de ce sport ».

Bottas faisait la dernière apparition de ses cinq années avec Mercedes et les a aidés à remporter le championnat des constructeurs à chaque fois.

Cependant, l’ancien pilote de F1 Palmer, s’exprimant sur le podcast Checkered Flag de la BBC, a pensé que c’était un mauvais moyen individuellement pour le Finlandais de se retirer avant de rejoindre Alfa Romeo.

« Bottas a eu un choc », a déclaré Palmer à propos de l’homme qui a terminé sixième à Abu Dhabi, derrière les deux voitures AlphaTauri.

« Maintenant, cela a-t-il coûté le titre à Hamilton ? Si Bottas est dans une fenêtre d’arrêt au stand de Verstappen, Verstappen n’a pas d’arrêts «gratuits» bon gré mal gré.

« Un grand pilote pour l’équipe pendant tant d’années, sa dernière course a disparu et cela signifiait que Verstappen avait un arrêt « gratuit » à la voiture de sécurité virtuelle, un arrêt « gratuit » à la voiture de sécurité.

« Si vous avez une autre Mercedes à moins de 23 secondes de lui, dans une voiture plus rapide avec Lewis Hamilton au volant, il ne peut pas le faire et Hamilton est le champion.

« Bottas a été solide mais quand cela comptait, il n’a pas pu aider son coéquipier, et Perez a fait tout ce qu’il pouvait, et il était en lice pour le faire. »