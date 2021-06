Jolyon Palmer “très surpris” Charles Leclerc a évité l’enquête de la FIA

Jolyon Palmer a évoqué son choc que Charles Leclerc ait évité la punition pour son affrontement avec Pierre Gasly lors du premier tour du Grand Prix de Styrie.

La paire est sortie du virage 1 et Leclerc s’est rangé derrière l’AlphaTauri, mais a coupé son aileron avant du pneu arrière gauche de Gasly, ce qui a provoqué une crevaison qui a finalement mis fin à la course du Français.

Alors que des pénalités sur la grille ont été infligées à Valtteri Bottas et Yuki Tsunoda plus tôt dans le week-end, l’ancien pilote Renault Palmer pense que la FIA aurait pu avoir une vision plus sombre de l’action de Leclerc dans le premier tour.

“Je suis également très surpris qu’il n’ait pas fait l’objet d’une enquête de la part des commissaires sportifs pour l’incident, car à mon avis, il était clairement en faute”, a écrit Palmer dans sa chronique pour Formula1.com.

« Gasly ne pouvait pas vraiment se déplacer vers la droite parce que [Fernando] Alonso était là, tandis que Leclerc disposait de beaucoup d’espace sur sa gauche pour éviter le choc.

« Le directeur de course Michael Masi a déclaré après la course que parce qu’il s’agissait d’un incident au premier tour, il l’a noté, mais n’a pas jugé nécessaire de le signaler aux commissaires sportifs. Dans certains cas, c’est une bonne voie à suivre, car souvent lors du premier tour, lorsque les pneus sont froids et que l’espace est très limité, de minuscules erreurs de jugement peuvent avoir des conséquences importantes, et les pilotes sont souvent pressés sous plusieurs angles.

“Mais dans le Grand Prix de Styrie, l’erreur de Leclerc était une erreur de jugement plus fondamentale qui a mis fin à la course d’un autre pilote et cela n’avait en fait rien à voir avec le fait que c’était le départ et qu’ils étaient tous en pneus froids – il vient de passer en ligne droite et a causé une collision.

Leclerc a cependant réussi à se frayer un chemin à travers le terrain. Après être passé aux stands dans le premier tour avec son aileron endommagé, il a pu se battre dans le peloton et, malgré un arrêt supplémentaire, a réussi à revenir et à obtenir une respectable P7 – la position dans laquelle il a commencé la course.

Alors que Palmer a estimé qu’il méritait une sorte de punition pour son affrontement avec Gasly, cet incident ne devrait pas nuire à la qualité de la récupération du Monégasque.

“Dans tous les cas, Leclerc s’en est tiré et a tiré le meilleur parti de son laissez-passer parce que sa récupération était exemplaire”, a déclaré Palmer.

“Quand un pilote est sur le pied arrière, avec la course apparemment terminée, cela peut prendre l’une des deux manières suivantes : soit ils se fanent et sentent que tout est perdu, et perdent ce dernier morceau d’entraînement pour pousser la voiture à son maximum pour le tour suivant. genoux; ou ils obtiennent une brume rouge, le mors entre leurs dents et mettent une charge de récupération agressive, sans seconde chance. C’est ce dernier que nous avons vu de Leclerc dimanche.

«Cela a bouclé un entraînement de deux mi-temps pour Leclerc. Une erreur bâclée qui a été compensée par une relance fougueuse pour marquer de bons points pour son équipe. Avec le rythme qu’avait Ferrari lors de la course en Styrie, ils espèrent que le Grand Prix de la semaine prochaine, sur le même circuit, sera plus simple.

