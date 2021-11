Jomari Goyso hospitalisé | NowMyism.com

. Jomari Goyso hospitalisé

Jomari Goyso a toujours été très sincère avec ses fidèles followers et ce samedi il a surpris ses plus de 2 millions de fans sur Instagram, après avoir partagé un message dans lequel il signalait qu’il était hospitalisé.

Le juge de Nuestra Belleza Latina a partagé une photographie de l’hôpital, dans laquelle il est vu assis sur une civière, vêtu d’une blouse, d’un chapeau et de chaussures cliniques et canalisé avec un sac IV.

Jomari a préféré ne pas donner de détails sur ce qui l’a amené exactement à l’hôpital, mais à travers un commentaire qui accompagnait sa publication, il a dit à ses fans qu’il se trouve au centre médical en train de subir une intervention qui aurait dû être effectuée il y a longtemps, mais que il ajournait, et il s’est confié à Dieu.

« TOUJOURS DANS LES MAINS DE DIEU ! et avec foi qu’il me conduit dans les bons chemins ! Aujourd’hui je me dirige vers la fermeture d’un cycle qui a commencé il y a des années à cause de mes décisions ignorantes et surtout immatures, il est temps de tourner la page et de continuer, c’est quelque chose que j’avais prévu depuis 2 ans mais la pandémie et la vie le voulaient sois aujourd’hui ! », a-t-il déclaré en espagnol dans son message sur Instagram, qui a été salué avec des « j’aime » par plus de 80 000 personnes dans les premières heures.

Jomari était réservé sur le type de traitement médical qu’il recevra, mais a demandé à ses fans de ne pas paniquer, car il a pleinement confiance dans les médecins qui le soignent.

« Personne ne s’inquiète ! Je suis entre de bonnes mains ! Et reconnaissant pour les leçons apprises, car je vis la vie comme une école dans laquelle Dieu est le maître et je suis un éternel apprenti, une école qui laisse des cicatrices qui me rappellent de grands choix de vie ! 🙏 #fe #enmanosdedios », a ajouté Jomari dans son message.

Après avoir partagé la nouvelle, les fans de l’ibérique ont rapidement rempli le réseau social de la fashionista, de toutes sortes de messages de soutien et d’expressions d’affection, et plus d’un ont dit qu’ils le mettraient dans leurs prières.

« Dieu soit avec vous et vous bénisse toujours🙏🏻 », « la meilleure façon de vous aimer est d’être respectueux dans vos décisions », « Dieu avec vous », « Dieu vous bénisse et vous protège toujours Amen 🙏 », et « Avec Dieu tout ira bien 🙏❤️ » Étaient certains des commentaires faits par les adeptes du juge de l’émission de téléréalité Univisión.

« Dieu aura entre les mains le scalpel qui sera son médecin », a ajouté un autre fan espagnol, tandis que son amie, l’influenceuse Carolina Sandoval, lui a proposé de s’occuper de lui au milieu du processus de convalescence.

Hé, je t’aime garçon. Me voici pour cuisiner et vous aider si vous en avez besoin. #Cosasquesientecaro », a commenté le gentil Vénézuélien.