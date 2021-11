Jomari Goyso mécontent des demi-finalistes de la NBL

Univisión Jomari Goyso n’est pas satisfait de l’évolution des demi-finalistes de la NBL

Ce n’est un secret pour personne que Jomari Goyso est considéré comme l’un des juges les plus stricts de Nuestra Belleza Latina, qui ne mâche pas ses mots lorsqu’il s’agit de donner son avis sur les candidats de l’émission de téléréalité Univision, qui est déjà entrée dans sa demi-finale.

Et avec ce cachet qui le caractérise, la fashionista espagnole n’a eu aucun scrupule à exprimer son mécontentement face aux progrès que les participants de l’émission de télévision ont fait tout au long de l’émission de téléréalité.

Jomari a assuré que contrairement aux années précédentes, au cours desquelles les filles entrent généralement dans la compétition et en quelques semaines, des transformations évidentes sont remarquées et leurs meilleurs talents sont mis en évidence, cette fois les choses se sont déroulées à un rythme d’escargot.

C’est ce qu’a déclaré l’ibérique dans cette vidéo que nous partageons ici, intitulée « Les juges sans filtre », dans laquelle les membres du jury ont exprimé leurs opinions sur les candidats, et l’expert maquilleur était le plus cinglant .

« L’évolution des filles de Nuestra Belleza Latina a été une lente évolution. Oui il y en a eu, oui depuis le début. Si vous regardez maintenant en arrière et voyez les premiers épisodes, et vous les voyez maintenant, bien sûr qu’il y en a eu, mais ça a été lent », a commenté le jury dans une interview partagée sur le compte officiel de Nuestra Belleza Latina sur Instagram. « D’autres fois, nous avons été habitués à sortir soudainement quelque chose que vous ne saviez pas, un talent différent, cette fois, cela a été plus progressif. »

La position de l’expert est partagée par de nombreux adeptes du programme qui ont remarqué la même chose, et qui à ce stade du programme non seulement ne parviennent pas à voir des progrès remarquables dans plusieurs des demi-finalistes, mais s’assurent également que les participants forts ont vraiment été éliminés. , comme ce fut le cas avec Clauvid Dály, dimanche dernier.

Avant de commencer le programme, Jomari avait parlé du type de reine qu’il rechercherait dans la compétition actuelle, et surtout il avait défendu qu’elle devait être une femme marquante, qui serait surtout choquée par son attitude.

« Je sais qu’il y a beaucoup d’émotions, je sais qu’il y a beaucoup d’attentes, et la question numéro 1 qu’ils me posent est ce que tu veux trouver, et je (réponds) que je veux être surpris. Je veux être surpris, je veux que quelqu’un vienne me surprendre, car je pense que dans le monde du divertissement, nous recherchons de nouvelles choses, des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas « , a déclaré l’Espagnol à l’époque, alors il pourrait sûrement être un peu déçu, car comme il l’a lui-même avoué, aucune des filles jusqu’à présent ne l’a surpris comme il s’y attendait.