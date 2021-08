Jomari Goyso parle de notre beauté latine

. Jomari Goyso révèle quel genre de reine elle recherche à Nuestra Belleza Latina

La 12e saison de Nuestra Belleza Latina n’est que dans quelques semaines, et alors que le retour de la célèbre émission de téléréalité se réchauffe, l’un des juges les plus représentatifs qui a traversé le programme a révélé des données qui montrent un peu ce que sera le concours.

Et quelque chose qui mérite d’être noté, c’est que l’émission Univision continuera cette fois dans le même sens que lors de sa dernière édition, où elle a rompu avec les stéréotypes qui ont marqué pendant 10 saisons le nord du programme, où les candidates devaient être des femmes avec stylisé chiffres et tous les jeunes.

Gomari Goyso, a parlé avec ses abonnés, à travers une vidéo publiée sur le compte officiel de l’émission de téléréalité sur Instagram, et là, il s’est ouvert sur le type de femme qu’il recherchera en tant que juge du programme.

La fashionista et maquilleuse experte a assuré que ce qu’il souhaite avant tout trouver dans une future reine de Nuestra Belleza Latina, c’est qu’elle soit une femme marquante, qui ait un impact, non pas à cause de son physique mais à cause de son attitude.

«Je vais être juge pour Nuestra Belleza Latina 2021, nous avons commencé en septembre. Je sais qu’il y a beaucoup d’émotions, je sais qu’il y a beaucoup d’attentes, et la question numéro 1 qu’ils me posent est ce que tu veux trouver, et je (réponds) que je veux être surpris. Je veux être surpris, je veux que quelqu’un vienne me surprendre, car je pense que dans le monde du divertissement, nous cherchons de nouvelles choses, des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas », a déclaré le présentateur de télévision.

Et c’est précisément cela qui a caractérisé plusieurs des anciens gagnants de Nuestra Belleza Latina qui ont le plus triomphé à la télévision après avoir traversé le concours de beauté, comme Francisca Lachapel, Alejandra Espinoza et Clarissa Molina, qui continuent de briller. sur le petit écran, non seulement pour sa beauté mais surtout pour son attitude et ses personnalités uniques.

Jomari, qui partagera la table des juges à côté de l’ancienne Miss Colombie, Daniella Álvarez, a également parlé de ce qui retient le plus son attention dans l’émission de téléréalité Univisión, et a donné une réponse avec son cœur.

« J’aime vraiment faire partie du rêve d’une fille. J’aime être sur son chemin, dans lequel quelqu’un rêve qu’un jour il veut travailler à la télévision, dans le monde du divertissement, et grâce à Nuestra Belleza Latina il entre pour travailler dans le monde du divertissement, et je veux être un petite partie de cette histoire », a commenté le juge de l’émission.

« Ils sont aimés et je les espère bientôt en NBL », a conclu l’Espagnol dans son message où Univision a ajouté : « OUI ! 👏 Heureux et excité de revoir @jomarigoyso en tant que juge de #NuestraBellezaLatina. Rendez-vous en septembre ! “.