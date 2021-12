Jomari Goyso pleure après avoir avoué un problème d’estime de soi

. Jomari Goyso pleure

Jomari Goyso est considéré comme l’une des célébrités les plus sympathiques à la télévision, et bien que l’Espagnol soit toujours souriant et fasse des commentaires amusants, il a avoué qu’il y a plus de dix ans, il a commencé à avoir de graves problèmes d’estime de soi, ce qui l’a amené à subir un traitement intense. sous stéroïdes pour agrandir ses muscles, entraînant des problèmes de santé, qui se sont terminés par une intervention chirurgicale le week-end dernier.

Après sa sortie de l’hôpital, la juge de Nuestra Belleza Latina a profité de son histoire de vie pour tenter d’envoyer un message puissant d’acceptation personnelle, avec lequel elle a demandé à ses followers de ne pas tomber dans l’erreur de vouloir ressembler aux autres ou faire plaisir aux autres, au-dessus de son propre bonheur.

Lors d’une conversation avec son ami Lourdes Stephen, l’ibérique a ouvert son cœur et a avoué au milieu des larmes que lorsqu’il a été qualifié de « gros » pour la première fois, il a commencé à souffrir de problèmes d’amour-propre, voulant devenir le concept de quelle société il la considérait belle, ce qu’il regrette aujourd’hui.

La fashionista a pleuré de façon inconsolable en se rappelant comment l’enfer de l’insécurité à propos de son apparence physique a commencé.

«À un moment donné, les gens m’ont traité de grosse moche. À un moment donné, ces gens m’ont insulté, donc ce n’est pas si facile d’oublier. Un dans la tête est clair que oui aujourd’hui ils peuvent te voir beau, mais que si demain tu as une ride, ils te verront vieux, et tu dois apprendre à prendre tes propres décisions », a déclaré l’Espagnol au milieu des larmes. .

Avec un cœur ouvert se souvenant de l’intimidation qu’il a subie à propos de son apparence physique, il a admis que dans la trentaine, il avait fait des choses qu’il n’aurait pas dû faire, mais il a déjà appris sa leçon.

Jouer

Les juges ont pleinement vécu la grande finale de NBL et le couronnement de Sirey Morán Jomari Goyso, Daniella Álvarez, Adal Ramones et Giselle Blondet ont réagi au couronnement de Sirey Morán en tant que reine de Nuestra Belleza Latina et l’ont félicitée pour son exploit. De plus, ils ont parlé de ce qui attend le gagnant à l’avenir et des autres finalistes qui n’ont pas réalisé leur rêve. # NBL2021 #NuestraBellezaLatina ABONNEZ-VOUS :… 2021-11-23T17 : 18 : 43Z

« Il y a 10 ans, j’ai pris des décisions stupides pour plaire aux gens. Mais aujourd’hui, à 40 ans, non, non. Je prends les choses dont je sens qu’elles vont me rendre heureux, qui me rendent fort, mais je te promets que maintenant ce n’est pour plaire à personne. Maintenant c’est une autre histoire, maintenant c’est différent », a-t-il ajouté.

Jomari a en outre révélé qu’être appelé « gros » l’avait détruit.

Jouer

Jomari Goyso révèle qui le fait pleurer et comment il a affronté le mur de l’arrogance La présentatrice et fashionista discute avec Maity Interiano de cet aspect que peu connaissent de lui : son côté vraiment personnel. Jomari Goyso lui assure qu’il a beaucoup changé avec le temps et qu’avant c’était une personne qui cachait beaucoup d’arrogance. De plus, il révèle ce qu’il aurait voulu faire si… 2021-09-13T20:34:13Z

«Je pense que mon trouble corporel commence le jour où quelqu’un m’a appelé gros, et je me souviens parfaitement du jour où quelqu’un m’a appelé gros. Je pense que c’est là que commencent tous mes problèmes d’alimentation. J’ai déjà dit qu’il y avait des moments où j’ai vomi pendant un moment, je n’ai pas mangé pendant un moment, jusqu’à ce que j’arrive à être mince, parce que je faisais beaucoup d’exercice et quand je voyais socialement ce que tout le monde aimait, ce sont des hommes musclés , c’est là que mon problème a commencé. », a ajouté le jury de Nuestra Belleza Latina.