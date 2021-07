Jomari Goyso sera le jury de Nuestra Belleza Latina 12

. Révèle le deuxième jury de la nouvelle saison de Nuestra Belleza Latina

Il reste deux mois avant le retour de Nuestra Belleza Latina à la télévision, après près de trois ans d’absence des écrans, et au milieu de l’attente que l’émission a suscitée parmi les téléspectateurs, plus de détails sur le programme continuent d’être connus.

Et ce jeudi 22 juillet, lors de la diffusion de Premios Juventud, non seulement plusieurs publicités promotionnelles ont commencé à apparaître sur le retour tant attendu du concours de beauté, qui reviendra avec sa 12e saison, mais deux autres noms étaient connus qui faire partie de la réalité.

La journaliste spécialisée dans le divertissement Mandy Fridmann, a assuré par le biais du journal El Diario NY, que la fashionista Jomari Goyso, qui était juge dans les éditions précédentes de Nuestra Belleza Latina, siégerait à nouveau à la table des juges.

Le journaliste susmentionné a mentionné que l’annonce de l’inclusion de l’espagnol dans le panel de juges avait été faite lors du PJ Takeover (l’émission précédente de ‘Premios Juventud’), ce que la chaîne confirmera officiellement dans les prochaines heures.

Jomari faisait partie de la saison 11 de Nuestra Belleza Latina, où des règles telles que le poids et l’âge ont été supprimées pour pouvoir concourir, et sera sans aucun doute fondamentale dans la nouvelle saison de l’émission, qui a promis de continuer sur cette même chemin, lutter contre les stéréotypes.

La fashionista d’Univisión se caractérise par être un homme très franc et direct, qui, avec ses conseils, aide à polir les candidats, mais le fait avec beaucoup de respect et de considération, en essayant d’améliorer les vertus des candidats.

Avec la nouvelle annonce d’Univisión, on sait déjà que Goyso sera à la table des juges aux côtés de l’ancienne Miss Colombie Daniella lvarez, et les noms du reste du panel devraient être révélés bientôt.

De même, il a été mentionné qu’un autre talent qui fera partie de la 12e saison de Nuestra Belleza Latina sera l’acteur et chanteur Gabriel Coronel, qui sera le reporter dans les coulisses du concours.

Citée par El Diario NY, Elisa Segovia, vice-présidente senior du contenu et de la programmation chez UNivisión, a assuré que cette fois Nuestra Belleza Latina sera un programme où une transformation des candidats sera vue.

“Maintenant, c’est un spectacle d’empowerment, de transformation, en 2021 nous nous concentrons vraiment sur ce que nous appelons ‘360 beauty’, on ne naît pas avec, ça se cultive et ça va être cultivé et développé à travers ce qui fait ‘ Nuestra Belleza Latina’, qui pourrait être considéré comme l’entretien d’embauche le plus rigoureux qui existe à Univision, car ici nous nous concentrons sur la recherche de qui est le prochain talent d’Univision “, a déclaré le cadre.