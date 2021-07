Jon Ashworth fait irruption chez Sajid Javid alors que le parti travailliste demande à Covid de faire demi-tour sur les masques faciaux | Politique | Nouvelles

Jon Ashworth, du parti travailliste, a fustigé la décision de Sajid Javid d’assouplir le port obligatoire de masques dans les transports publics à partir du 19 juillet. Le secrétaire à la Santé de l’ombre a demandé au gouvernement britannique d’annuler les directives avant lundi prochain lors d’un affrontement féroce à la Chambre des communes.

M. Ashworth a déclaré: “Il ne suffit pas de dire voyager ou aller dans les magasins à des heures moins chargées.

“Bien sûr qu’il [Javid] comprend l’importance des masques parce que j’ai maintenant lu son article sur la pandémie de Harvard auquel il aime se référer.

“Et il loue l’utilisation de masques dans ce journal.”

Le député travailliste a ajouté: “Faisons demi-tour sur le port du masque.

LIRE LA SUITE: Helen Whately sur place à propos de la hausse des salaires du NHS dans le féroce affrontement GMB

“Oui, ayons la liberté mais pas une mêlée à haut risque.

“Gardez les masques, pour l’instant, réparez les indemnités de maladie et déverrouillons de manière sûre et durable.”

L’assouplissement du port de masques dans les lieux publics était l’un des nombreux changements de règles qui entreront en vigueur le 19 juillet 2021.

Lundi soir, le Premier ministre Boris Johnson a présenté la décision du gouvernement britannique de lever un certain nombre de restrictions lundi prochain.

Johnson a déclaré: “Je veux expliquer à quoi ressembleraient nos vies à partir du 19 de ce mois – ce qui n’est que dans quelques jours – si et quand nous passons à l’étape 4 – une décision que nous prendrons enfin le 12 – et je tiens à souligner d’emblée que cette pandémie est loin d’être terminée et qu’elle ne le sera certainement pas le 19.

“Comme nous l’avons prédit dans la feuille de route, nous voyons les cas augmenter assez rapidement – et il pourrait y avoir 50 000 cas détectés par jour d’ici le 19 et encore comme nous l’avions prévu, nous assistons à une augmentation des admissions à l’hôpital et nous devons malheureusement nous réconcilier avec plus de décès de Covid.

« Dans ces circonstances, nous devons prendre une décision prudente et équilibrée.

“Et il n’y a qu’une seule raison pour laquelle nous pouvons envisager de passer à l’étape 4 – dans des circonstances où nous serions normalement bloqués davantage – et c’est à cause de l’efficacité continue du déploiement du vaccin.

A NE PAS MANQUER :

Mélanger les vaccins AstraZeneca et Pfizer efficaces contre le COVID-19 [INSIGHT]

La troisième dose d’AstraZeneca Covid jab après six mois renforce l’immunité [EXPLAINER]

Les cas de Covid au Royaume-Uni montent en flèche de 22 868 dans le saut quotidien le plus élevé depuis le 30 janvier [ANALYSIS]

“Lorsque nous avons interrompu l’étape 4 il y a quelques semaines, nous avions deux raisons. Premièrement, nous voulions obtenir plus de coups dans les bras des gens – et nous l’avons fait, avec plus de 45 millions d’adultes ayant reçu une première dose et 33 millions par seconde.

“C’est une proportion plus élevée de la population adulte de n’importe quel pays européen à l’exception de Malte, et notre attente reste que d’ici le 19 juillet, chaque adulte aura eu la chance de recevoir une première dose et les deux tiers auront reçu leur deuxième dose.

“Et deuxièmement, nous voulions un peu plus de temps pour voir les preuves que nos vaccins ont aidé à briser le lien entre la maladie et la mort.

“Et au fil des jours, il est devenu de plus en plus clair que ces vaccins sont effectivement efficaces, la majorité des personnes admises à l’hôpital n’ayant pas été vaccinées.”