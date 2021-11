Jon Batiste décroche 11 nominations pour les 64e GRAMMY Awards

Les nominés pour les 64e Grammy Awards ont été annoncés. Des étoiles comme J. Cole, Canard, Lil Nas X, Justin Bieber, Billie Eilish, SA, Olivia Rodrigo, et plus ont reçu plusieurs hochements de tête. Jon Batiste est en tête de tous les nominés avec 11 nominations.

Le meilleur album de rap présente un pool de nominés particulièrement empilé, qui comprend J. Cole pour The Off-Season, Drake avec Certified Lover Boy, Nas atteint de la maladie du roi II, Kanye West pour DONDA, et Tyler, le créateur de Call Me If You Get Lost. DMX a également reçu une nomination pour sa chanson « Bath Salts », qui met en vedette Jay-Z et Nas.

Les nominés du Record de l’année comprennent ABBA, Jon Batiste, Tony Bennett et Lady Gaga, Justin Bieber, Brandi Carlile, Doja Cat, Billie Eilish, Lil Nas X, Olivia Rodrigo et Silk Sonic.

Les candidats à l’album de l’année sont Jon Batiste (We Are), Tony Bennett et Lady Gaga (Love For Sale), Justin Bieber (Justice [Triple Chucks Deluxe]) Doja Cat (Planet Her), Billie Eilish (Happier Than Ever), HER (Back of My Mind), Lil Nas X (Montero, Olivia Rodrigo (Sour), Taylor Swift (Evermore) et Kanye West (DONDA).

Les nominés pour le meilleur nouvel artiste incluent Arooj Aftab, Jimmie Allen, Baby Keem, FINNEAS, Animaux de verre, Petit-déjeuner japonais, The Kid Laroi, Arlo Parks et Olivia Rodrigo.

James Blake a été nominé pour le meilleur enregistrement de danse/électronique, tandis que Sylan Esso a reçu un clin d’œil pour son album 2020, Free Love.

BTS, HER, Jon Batiste, Måneskin, Carly Pearce, Tayla Parx, Nate Bargatze et des invités spéciaux ont rejoint le PDG de la Recording Academy, Harvey Mason jr. et la présidente du conseil d’administration Tammy Hurt pour célébrer les nominés de cette année dans le livestream virtuel.

La Recording Academy présentera les GRAMMY Awards 2022 le lundi 31 janvier sur le réseau de télévision CBS et diffusera en direct et à la demande sur Paramount+ de 20 h à 23 h 30 HE / de 17 h à 20 h 30 HP. Avant la diffusion, la cérémonie de la première des GRAMMY Awards se tiendra au Microsoft Theater à 12 h 30 PT/15 h 30 HE et sera diffusée en direct sur GRAMMY.com et sur la chaîne YouTube de la Recording Academy.

Visitez le site officiel des GRAMMY pour la liste complète des gagnants.