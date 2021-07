Jon Batiste lance la chanson principale de l’album-bénéfice ‘Relief’

Récent lauréat d’un Oscar et star de fin de soirée Jon Batiste présente une nouvelle chanson, « Sweet Loraine », qui sert de premier single d’un prochain album-bénéfice, Relief: A Benefit for the Jazz Foundation of America’s Musicians Relief Fund. Variety a créé le morceau plus tôt dans la journée.

L’album sort sur tous les formats – numérique, CD et LP – le 24 septembre et présente des morceaux live ou studio de géants du genre tels que Christian McBride, Joshua Redman, Cécile McLorin Salvant, Herbie Hancock, Charles Lloyd, et le duo de Esperanza Spalding et le pianiste Leo Genovese (enregistrant sous le nom d’Irma et Leo).

L’album bénéfice est le résultat d’un certain nombre de grands labels qui se sont réunis pour soutenir la JFA, notamment Concord Music Group, Mack Avenue Music Group, Nonesuch Records, Verve Label Group d’Universal Music Group, Blue Note Records et Warner Music Group.

Le produit net ira au Fonds d’urgence des musiciens de la JFA, créé après que la pandémie a envahi le monde au printemps 2020. Les blocages ont empêché les collectes de fonds habituelles de la JFA, généralement organisées à l’Apollo Theatre de New York et au club de Herb Alpert à Los Angeles, de procéder en 2020 et 2021.

Le directeur exécutif de JFA, Joe Petrucelli, a déclaré : « La Jazz Foundation of America apprécie profondément les artistes, les auteurs-compositeurs et les équipes de labels qui ont contribué à ce projet avec tant de compassion et de générosité. Alors que les restrictions liées à la pandémie continuent de se lever, nous reconnaissons que les musiciens devront faire face à une reprise particulièrement longue. Ils ont été parmi les premiers à être touchés par les effets de la crise et seront parmi les derniers à retrouver un véritable sentiment de normalité ou de stabilité. Nous et nos partenaires sommes là pour le long terme.

Pre-order Relief: Un avantage pour le Fonds de secours pour les musiciens de la Jazz Foundation of America.

1. IRMA et LEO de retour à qui feat. Esperanza Spalding et Leo Genovese 4:41

2. Christian McBride Frère Malcolm 4:47

3. Cécile McLorin Salvant Easy Come, Easy Go Blues 2:32

4. La valse de Kenny Garrett Joe Hen 8:07

5. Jon Batiste Sweet Lorraine 3:52

6. Ferme de thé vert Hiromi [2020 version] 7:52

7. L’exploit de Joshua Redman Facts. Ron Miles, Scott Colley, Brian Blade 3:39

8. Charles Lloyd et Kindred Spirits soulèvent chaque voix et chantent [live] 8:26

9. Herbie Hancock Gingerbread Boy feat. Wallace Roney, Jimmy Heath, Buster Williams, Albert « Tootie » Heath [live] 6:54