Jon Batiste sort un “Live At Electric Lady EP” inspiré du jazz

Verve Records, Spotify et Electric Lady Studios ont sorti celui de Jon Batiste EP Live at Electric Lady, le premier projet de la nouvelle série annoncée par Spotify et le célèbre studio new-yorkais.

Batiste a réuni une liste exceptionnelle de musiciens, dont les légendes du jazz Ron Carter, Gary Bartz et Kenny Garett, pour donner une tournure inattendue aux morceaux de son album acclamé par la critique sorti plus tôt cette année, NOUS SOMMES, ainsi que des reprises de morceaux enregistrés aux légendaires Electric Lady Studios.

Jamais du genre à faire ce qui est attendu, Batiste a repoussé les limites sonores sur cet EP et a embrassé la liberté d’expérimenter avec les sons, les techniques de réenregistrement et l’instrumentation. Le résultat est un voyage jazz fascinant, sombre et psychédélique.

Batiste déclare : « Lorsque Spotify a proposé d’enregistrer chez Electric Lady, la vision de la ‘NEW WORLD MUSIC’ m’est venue. Pour réaliser cette vision, j’ai formé un groupe comprenant les légendes Ron Carter à la basse et Gary Bartz et Kenny Garrett aux saxophones, une section complète de cordes et de cuivres, des tambours tabla et des synthétiseurs, le tout jouant en même temps, réinventant les chansons de l’album WE ARE. , et d’autres chansons de Les Beatles, Stevie Wonder, Daft Punk et plus encore. Cet enregistrement est l’endroit où je vois la musique dans le futur : mondiale, spirituelle, enracinée, complexe, communautaire.

Le producteur de l’EP, William Garrett, déclare à propos de ce processus : « Jon comprend et apprécie le fait de repousser les limites sonores et le pouvoir que ces choix détiennent dans la conversation avec l’auditeur. À partir de We Are, Jon crée une dynamique différente et une version plus sombre que la coupe originale de l’album. Le morceau commence comme s’il était joué sur un vieux Victrola et se développe lentement en un jam lo-fi psychédélique. À partir de là, l’EP passe des sons expérimentaux aux sons vintage.

Achetez ou diffusez en direct sur Electric Lady.

Live at Electric Lady Tracklist :

Nous sommes (Kenny Garrett)

J’ai besoin de toi (Ron Carter, Jon Batiste, Joe Saylor)

Sommeil d’or – (Gary Bartz, Ron Carter)

Pleurer – (Gary Bartz, Ron Carter)

Perdez-vous pour danser – (Kenny Garett, Ron Carter)

Whatchutalkinbout – (Ron Carter)

Passe-temps paradis – (Kenny Garett)

Prince – (Ron Carter, Kenny Garett)