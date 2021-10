Jon Bon Jovi a COVID. Le chanteur de 59 ans a été testé positif au COVID-19, l’obligeant à annuler une représentation et une « question-réponse et séance de photos » à Miami Beach.

Le représentant du musicien a confirmé la nouvelle en déclarant à Variety : « Jon est complètement vacciné et se sent bien. »

Jon Bon Jovi devait se produire lors d’un événement appelé « Runaway With JBJ » à l’hôtel Loews South Beach à Miami. Il a été testé positif au test rapide de covid juste avant de se présenter.

Le public était déjà en place et on lui a dit que le chanteur se sentait « bien » et allait « se coucher » – tandis que les membres du groupe dont le test était négatif sont restés pour la performance.

Ce n’est pas la première fois que COVID affecte le gang de Bon Jovi. Le claviériste Dave Bryan a reçu un diagnostic de COVID-19 au début de la pandémie.

Jon Bon Jovi a participé à la campagne « Mask Up » l’année dernière, aux côtés de Jon Stewart et Bruce Springsteen.

Du coup, Jon Bon Jovi a COVID, il est testé positif au test rapide juste avant la présentation. Mon Dieu, tant pis pour ceux qui sont allés le voir… Espérons qu’il se rétablisse très vite.