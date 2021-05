Jon Bon Jovi et Billy F Gibbons confirmés pour 2021 Love Rocks NYC

Pour ce cinquième anniversaire spécial, la formation des étoiles de Love Rocks NYC 2021, dirigée par le directeur musical et chef du groupe Will Lee (The CBS Orchestra), mettra en vedette Sara Bareilles, Jon Bon Jovi, Joe Bonamassa, Gary Clark Jr., Billy F Gibbons, Warren Haynes, Emily King, Ledisi, Pedrito Martinez, Tash Neal, Fantastic Negrito, Ivan Neville, Robert Randolph, Nathaniel Rateliff, Jimmy Vivino, Yola et plus à ajouter.

L’événement de cette année sera présenté comme un événement de diffusion en direct grâce à la plate-forme de diffusion en continu Fans.Live du théâtre historique Beacon à New York le jeudi 3 juin. Les fans de n’importe où peuvent vivre cette soirée musicale mémorable en s’inscrivant au Love Rocks NYC’s site Internet pour recevoir un lien de diffusion en direct gratuit, et également aider à soutenir l’organisation grâce à l’option spéciale de don suggéré de 20 $ = 2 repas sur le site Web.

Les quatre derniers concerts-bénéfices de Love Rocks NYC ont livré un éventail impressionnant de stars de la musique de têtes d’affiche légendaires telles que Keith Richards, Dave Matthews, Mavis Staples, Robert Plant, Warren Haynes, Emmylou Harris, Buddy Guy, Andra Day, Ziggy Marley, Ann Wilson et Sheryl Crow aux étoiles montantes telles que Leon Bridges, Marcus King, Allen Stone, Larkin Poe, Hozier et The War and Treaty, et 2021 maintiendra l’élan!

Le groupe house stellaire comprendra Steve Gadd (James Taylor, Eric Clapton), Shawn Pelton (Saturday Night Live), Eric Krasno (Soulive, Phil Lesh & Friends), Larry Campbell (Levon Helm, Bob Dylan), Jeff Young (Jackson Browne , Sting, Donald Fagen) et Ricky Peterson (Fleetwood Mac, David Sanborn, Prince, George Benson). Ken Dashow de Q104.3 Radio servira également de «voix de Dieu» de la soirée.

Depuis leur lancement en 2017, les concerts annuels Love Rocks NYC ont rassemblé une étonnante gamme de talents musicaux et ont contribué à collecter plus de 13 millions de dollars à ce jour et ont contribué à financer plus de 1,3 million de repas pour les New-Yorkais dans le besoin. Le concert-bénéfice souligne le succès continu de l’organisme de bienfaisance dans la fourniture de repas essentiels et de conseils nutritionnels aux personnes de la région métropolitaine de New York vivant avec une maladie grave.

Le concert de cette année rendra également hommage aux travailleurs de NYC Frontline qui ont joué un rôle essentiel dans le soutien de la ville pendant la pandémie. L’amour de Dieu, nous livrons, qui a été fondée pendant la pandémie du sida en 1985, a été un fournisseur de services essentiels pendant COVID-19, et son personnel et ses bénévoles ont travaillé sans relâche pour continuer à cuisiner et à livrer à domicile des repas médicalement adaptés à ses clients vivant avec maladie grave, répondant à la demande toujours croissante de ses services.