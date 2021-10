Jon Bon Jovi testé positif au Covid 19, annule un concert à Miami Beach

Jon Bon Jovi a annulé son apparition à un concert de Miami Beach samedi soir (30 octobre) après avoir été testé positif pour COVID-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus.

L’homme de 58 ans BON JOVI le leader, qui serait complètement vacciné, s’est retiré de l’événement des fans quelques minutes avant qu’il ne soit censé monter sur scène pour une performance acoustique d’Halloween au Loews South Beach.

Selon la presse d’Asbury Park, Jonle frère de Matt Bongiovi est monté sur scène et a déclaré au public que le chanteur avait été testé positif pour le virus après Jon et son groupe d’accompagnement avait tous passé un test rapide. Bongiovi a ajouté que Jon « se sent bien » mais se dirigeait « au lit », selon WSVN.

JonLe test COVID-19 positif de a été confirmé par un BON JOVI représentant, qui a ajouté qu’il était « complètement vacciné et qu’il se sentait bien ».

Une vidéo publiée sur Twitter spectacles Bon Jovi quitter le lieu. Il serait ensuite monté dans une Maserati jaune conduite par son frère.

L’événement, baptisé « Fugueur avec JBJ » et mis par Circuits en fugue, devait inclure une performance de conteur acoustique, une session de questions-réponses et une séance de photos avec Jon, en plus d’une soirée de bienvenue en costume d’Halloween.

Jonle publiciste de DailyMail.com a déclaré: « C’était un Fuyez concert, ce qui signifie qu’il s’agit d’un spectacle acoustique plus petit et plus intime pour les plus hauts niveaux de son fan club, il est donc soutenu par un groupe de musiciens appelé le ROIS DE BANLIEUE, pas par ‘BON JOVI‘ – et par excès de prudence, ils n’ont pas exécuté sans Jon. »

L’année dernière, Jonle fils de 18 ans Jacob testé positif au COVID-19, tout comme BON JOVI claviériste David Bryan et percussionniste Everett Bradley.



Jon Bon Jovi annule un concert à Miami. Testé positif au COVID selon le personnel. @jonbonjovi @wsvn pic.twitter.com/Hrvn7ETEwG – Jessica Holly (@JhollyW) 30 octobre 2021

