Jon Craig, de Sky News, avertit Boris d’une « panique folle parmi les députés conservateurs » | Politique | Des nouvelles

Le journaliste de Sky News a averti que les dossiers des conservateurs étaient de plus en plus préoccupés par la capacité de Boris Johnson à se remettre d’une série de demi-tours et de disputes humiliants qui ont secoué la fête ces dernières semaines. M. Craig a noté que les députés envisagent en particulier les élections partielles de la semaine prochaine dans le North Shropshire comme un signal potentiel pour savoir si M. Johnson pourra rester à la tête. Il a déclaré: « En plus du grand vote aux Communes mardi, alors qu’il y a toutes les chances que la rébellion soit plus grande que le 54 qui est le record de ce Parlement sur le système de paliers, à la même époque l’année dernière, il y a aussi le Élection partielle du North Shropshire jeudi.

« Et beaucoup de députés conservateurs ont le trac à ce sujet.

« Maintenant, vous pourriez penser, une majorité d’un peu moins de 23 000, les conservateurs ne peuvent sûrement pas perdre cela.

« Eh bien, selon le Financial Times, les bookmakers ont les Lib Dems comme favoris.

« Et si les conservateurs perdaient cette élection partielle, il y aurait une panique folle parmi les députés conservateurs et le Premier ministre serait en danger. »

PLUS À VENIR…