Jon Cunliffe insiste sur le fait que l’espace crypto doit être réglementé

Le nouveau sous-gouverneur de la Banque d’Angleterre, Jon Cunliffe, demande aux régulateurs de se mettre au travail rapidement en ce qui concerne l’espace croissant des crypto-monnaies.

Jon Cunliffe dit que la réglementation est un must

Les monnaies numériques ont finalement été créées pour mettre de côté les cartes de crédit, les fiat et les chèques. Fondamentalement, tout ce qui est émis par une banque ou une institution financière traditionnelle. Le monde de la cryptographie est conçu pour garantir que tous les commerçants et utilisateurs puissent avoir la seule chose que les sociétés financières standard ne fournissent pas : l’indépendance monétaire.

Dans l’état actuel des choses, lorsque l’on recherche l’aide ou les outils d’une banque, ils s’exposent au risque d’obtenir un gros coup de pied par la porte. Bon nombre de ces institutions examineront votre passé et examineront des éléments tels que vos antécédents professionnels, vos antécédents de crédit et toutes les décisions financières que vous pourriez avoir prises lors de l’examen des produits et outils auxquels vous devriez avoir accès. Ces institutions sont réglementées par des tiers et ne cherchent donc pas à prendre des risques sur celles qui pourraient présenter des risques financiers à l’avenir.

En revanche, la crypto ne se soucie pas de qui vous êtes, de ce que vous avez fait ou d’où vous venez. Tant que vous avez un accès Internet et un mode de paiement valide à joindre, vous pouvez commencer à échanger et à vendre des devises numériques et avoir un peu plus votre mot à dire sur ce que vous faites avec vos finances.

La réglementation est devenue un sujet populaire au cours des derniers mois à mesure que l’espace s’est agrandi. De nombreuses personnes ne considèrent plus le bitcoin et les autres devises numériques comme des actifs spéculatifs. Au contraire, ils voient ces devises comme des outils de couverture qui peuvent potentiellement protéger leurs finances en période de conflit économique, et lorsque les gouvernements continuent d’imprimer de la monnaie fiduciaire comme elle pousse sur les arbres, et quand ils continuent de mettre le monde en danger d’inflation massive, beaucoup voient le bitcoin sous un tout nouveau jour.

Cependant, le sujet de la réglementation est également controversé à bien des égards, étant donné que la réglementation n’a jamais été censée être mise en œuvre dans l’espace cryptographique. La réglementation, d’une part, semble être nécessaire dans une certaine mesure pour empêcher la fraude et les comportements illicites. Dans le même temps, sa mise en œuvre excessive peut finalement centraliser l’espace cryptographique, ce qu’il cherchait à éviter dès le début.

Le travail passé reflète les idées présentes

Cunliffe a expliqué dans une interview :

Les régulateurs à l’échelle internationale et dans de nombreuses juridictions ont commencé le travail. Il doit être poursuivi de toute urgence. En effet, amener efficacement le monde de la cryptographie dans le périmètre réglementaire contribuera à garantir que les avantages potentiellement très importants de l’application de cette technologie à la finance puissent s’épanouir de manière durable.

Cunliffe a participé à la création de nouvelles garanties en ce qui concerne les pièces stables utilisées dans l’économie britannique. Il a fait remarquer qu’il a fallu environ deux ans pour que ces garanties soient mises en œuvre.

