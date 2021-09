Jon et Sergio cette fois oui au fourball où ça ne vaut que la peine de réagir

in

L’Europe  vous devez mettre toute la viande sur le gril si vous voulez avoir une option minimale de conserver le Ryder cup ce dimanche dans le domaine de Détroit de sifflement après avoir échoué à atteindre son objectif de combler l’écart avec les États-Unis dans les quatuors. La situation de l’équipe dirigée par Padraig Harrington ça commence à être plus qu’inquiétant.

L’Irlandais et son collègue Steve Stricker ont annoncé les couples choisis pour les quatre balles dans lesquelles l’équipe du Vieux Continent a besoin d’un grand retour pour atteindre les matchs individuels de dimanche avec de réelles options de victoire. À l’heure actuelle, le score est de 9-3 en faveur des États-Unis..

Jon Rahm et Sergio Garcia ils joueront à nouveau ensemble. Après avoir marqué deux points lors de leurs deux matchs en foursome, Harrington parie de les réunir à nouveau dans les fourballs de cet après-midi et ils joueront le deuxième match contre Brooks Koepka et Jordan Spieth.

Avant de jouer Shane Lowry et Tyrrell Hatton, en qui le capitaine européen a de nouveau confiance malgré un mauvais jeu du tout, avant Tony Finau et Harrish English.

Le troisième match sera joué Tommy Fleetwood et Viktor Hovland contre Scottie Scheffler et Bryson DeChambeau.

Et le dernier, Ian Poulter et Rory McIlroy (tous deux doivent compenser leur mauvais Ryder jusqu’à présent), avant la mort Dustin Johnson et Collin Morikawa.