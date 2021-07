Jon et Sergio sautent dans le train de l’Open Championship

16/07/2021 à 21h30 CEST

Tout ce qui n’est pas sorti pour Jon Rahm sur les greens ce jeudi, Il s’est complètement inversé vendredi, et cela a montré que lorsque le putt fonctionne, vous avez toutes les chances de gagner, et plus en Open où il est si important de finir

Celui de Barrika, par un après-midi venteux placide et inhabituellement calme sur les liens du Royal St. Geroge’s, Rahm a signé le meilleur tour de la journée, avec 64 coups (-6), ce qui l’a placé à la douzième place, avec un total de 135 coups (-5).

Contrairement au premier jour, Jon a atteint confortablement les greens et a réussi à sceller jusqu’à six birdies sans échec, sur les trous 6, 7 et 9, au premier tour, pour trois autres consécutifs aux 13, 14 et 15. En outre il a laissé de bonnes opportunités dans les 16 et 18 qui l’auraient amené directement aux premières places.

De belles sensations

Mais jeLes sensations de Rahm sont très bonnes pour le week-end, où l’on verra si le temps reste aussi clément et il peut montrer le même niveau de jeu vendredi, où un golf spectaculaire a été vu.

À ses côtés avait le leader du tournoi, le Sud-Africain Louis Oosthuizen, qui a une nouvelle fois démontré une leçon de contrôle et de réussite sur les greens qui l’a conduit à signer un deuxième tour de 65 coups (-5), contrôler le tournoi, avec 129 coups sûrs (-11).

Ceux 129 impacts à la fin des 26 premiers trous constituent un record Open, et font de lui un grand favori pour remporter son deuxième British. Le Sud-Africain n’a subi qu’un flou au 16e trou, un par 3 à partir duquel le drapeau a été franchi et n’a pas pu ensuite récupérer. Il était également le protagoniste d’un aigle en 14, en plus des birdies dans quatre autres trous.

Oosthuizen est revenu jouer au golf spectaculaire pour diriger en solo

| .

Même si l’Open a déjà commencé à montrer qu’il y a beaucoup de candidats à la victoire et encore deux jours d’avance. Outre Oosthuizen, l’Américain Morikawa a été le protagoniste de la matinée, avec son retour de 64 coups (-6), qui l’a mené à la deuxième place, avec 131 (-9), à seulement deux coups sûrs du Sud-Africain.

Et derrière, plus de menaces avec un Jordan Spieth qui a encore montré qu’il avait les conditions pour remporter la victoire, avec un total de 132 (-8) soit le numéro un mondial, Dustin Johnson, Quoi Il a également excellé dans la séance de l’après-midi, avec 65 coups (-5), être quatrième.

Entre les meilleurs, met en évidence la présence surprenante de joueurs comme l’Argentin Emiliano Grillo, en septième position, avec -6 après avoir signé 54 coups vendredi, tout comme l’Allemand Marcel Siem, parmi le groupe en tête du tournoi.

Sergio, dans le combat

Pour sa part, Sergio García, de Castellón, sera également en mesure de se battre pour l’Open, terminant à deux coups de Rahm, après avoir terminé la deuxième journée, avec 69 coups (-1). Sergio n’a pas bien commencé, avec des bogeys aux 2 et 5, mais à partir du huitième il a commencé à jouer et a fait des birdies sur les trous 8, 9, 10 et 14.

Un bogey a coupé sa séquence à 15, et les derniers trous se sont transformés en un véritable manège, avec un nouveau birdie à 17 pour perdre à nouveau un coup à 18, pour un total de 137 (-3) et 24e.