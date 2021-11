Jon Gosselin a été hospitalisé après une morsure d’araignée venimeuse

29 novembre 2021 / Publié par : Emily

Les choses ne vont pas si bien pour le vieux Jon Gosselin. En 2020, son fils Colin l’a accusé de lui avoir donné des coups de poing et de pied (les services à l’enfance et à la jeunesse ont déclaré que ces allégations étaient « non fondées »). En janvier, il a été hospitalisé pour un coronavirus et sa petite amie de longue date Colleen Conrad eu un cancer du sein. Puis le couple s’est séparé en août. Et juste au moment où l’homme de 44 ans revenait au DJ et à la «vie de célibataire», une araignée brune recluse venimeuse s’est mordue la jambe pendant qu’il dormait. Jon a dû être hospitalisé ! L’araignée est toujours en fuite, mais elle a laissé un message très clair sur sa toile : « SALUTATIONS DE KATE GOSSELIN. «

Jon a donné une interview exclusive très importante sur les morsures d’araignées à The Sun :

« J’étais DJ pour le week-end à Philadelphie et je me sentais enfin libre. C’était mon premier vrai week-end de célibataire. J’étais totalement prêt à m’ouvrir, à rencontrer de nouvelles personnes et à repartir à zéro. Mais je me suis réveillé après une nuit de musique et de plaisir et je suis allé me ​​lever pour me retomber sur le lit. J’étais dans une douleur atroce. Ma première pensée a été « Et maintenant ? » J’ai eu une année difficile, ma rupture a été difficile, puis j’ai eu le Covid qui était mauvais. C’était vraiment bizarre parce que quand j’ai regardé ma jambe, j’ai réalisé qu’elle faisait deux fois la taille et qu’il y avait une ampoule rouge avec un grand cercle rouge autour. Cela ressemblait un peu à une brûlure de cigarette, mais vraiment augmenté.

Jon a réussi à regagner sa voiture en boitant et à se rendre à l’hôpital. Le médecin a immédiatement reconnu que la morsure provenait d’un reclus brun, une araignée venimeuse mortelle, et que l’enflure était due à une cellulite :

« Le médecin m’a dit que j’avais eu de la chance de venir parce que si vous ne traitez pas cela, vous pouvez perdre des membres ou mourir d’une infection bactérienne. C’est fou parce qu’à un moment j’étais DJ et j’ai passé le meilleur week-end et la prochaine chose que vous savez, ma vie était à nouveau en danger.

Jon dit qu’il a traversé plusieurs jours de « douleur intense » et qu’il se remet d’une cure d’antibiotiques et d’une crème topique :

« Cela guérit enfin après une semaine et l’enflure s’est améliorée et la douleur est juste là où se trouve la morsure plutôt que ma jambe entière », a-t-il déclaré. Le père de huit enfants, Jon, qui s’est séparé de sa femme Kate après que la famille soit devenue des stars de la télé-réalité, a ajouté: « Je n’ai jamais été mordu par une araignée de toute ma vie, à moins que vous ne comptiez Kate. « Mais toutes les blagues mises à part, avouons-le, ça n’a pas été mon année. »

Année… décennie… vie. Jon Gosselin est un vrai Bourriquet avec une dépendance à la célébrité à la Jenna Maroney. Je ne serais pas surpris qu’il engage lui-même l’araignée et utilise les gros titres pour nous rappeler qu’il est DJ. Et s’il risquait de perdre une jambe ? Il a réservé, genre, trois bat mitzvahs !

Photo : Wenn.com