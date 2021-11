Jon Gosselin dans une douleur atroce après avoir été mordu par une araignée venimeuse

Jon Gosselin a été mordu par une araignée, et cela l’a vraiment gâché.

Jon dit à TMZ… qu’il ne sait pas exactement où c’est arrivé, mais sa jambe a enflé jusqu’à deux fois sa taille normale. Il dit… et la douleur était « atroce ». Il pouvait à peine marcher et s’est précipité vers un service de soins d’urgence, où il a reçu un Rx pour des antibiotiques et une crème antibiotique.

Jon a dit Le soleil il croit que c’était une araignée brune et recluse. S’il a raison, ces bestioles sont super dangereuses. Les gens ont perdu des membres après avoir été mordus. Certains sont même morts.

Jon l’a clairement fait savoir au Sun, 2021 a été nul pour lui … « Ma première pensée a été » Et maintenant ? » J’ai eu une année difficile, ma rupture a été difficile, puis j’ai attrapé COVID, ce qui était mauvais. C’était vraiment bizarre parce que quand j’ai regardé ma jambe, j’ai réalisé qu’elle faisait deux fois la taille et qu’il y avait une ampoule rouge avec un gros rouge entourez-le. »

Gosselin a poursuivi en disant… « Cela ressemblait un peu à une brûlure de cigarette, mais vraiment soulevée. Le médecin a immédiatement su que la douleur provenait d’une recluse brune, qui est une araignée mortelle. Ma jambe entière avait enflé à cause de la cellulite. «

Il n’avait pas fini… « Le médecin m’a dit que j’avais eu de la chance d’entrer parce que si vous ne traitez pas cela, vous pouvez perdre des membres ou mourir d’une infection bactérienne. J’aimerais juste savoir où se trouvait l’araignée, alors je peut prendre ma revanche. »

2022 approche à grands pas, alors Jon… un mois de plus.