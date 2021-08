Jon Gosselin et Colleen Conrad confirment leur rupture au milieu de la bataille contre le cancer

L’ancienne star de Jon & Kate Plus 8, Jon Gosselin, a confirmé que lui et sa petite amie de longue date, Colleen Conrad, avaient rompu au milieu de sa bataille contre le cancer du sein. De retour lundi, Conrad a annoncé qu’elle avait reçu un diagnostic de cancer du sein, mais n’a pas remercié Gosselin pour son soutien à la suite de ses chirurgies. Cela a amené les fans à supposer que les deux avaient rompu, et Gosselin a confirmé jeudi que c’était correct.

Gosselin, 44 ans, a déclaré au Sun qu’il était “incroyablement triste” de la fin de cette relation de sept ans, mais qu’il voulait “entamer un nouveau chapitre” de sa vie. Il a déclaré que leur relation était devenue « tendue » pendant la pandémie de coronavirus et a déclaré que la scission n’avait rien à voir avec la bataille contre le cancer de Conrad. “C’est difficile, c’était une décision importante. Nous sommes ensemble depuis sept ans, ce qui est long, donc c’est très bouleversant”, a-t-il déclaré au Sun. “C’est vraiment difficile d’en parler. Quand vous êtes avec quelqu’un aussi longtemps, surtout aux yeux du public et que c’est quelqu’un de privé.”

L’ancien couple a fait face à “certaines difficultés” et ils ont essayé de “les surmonter”, mais leur relation n’a finalement pas fonctionné, a déclaré Gosselin. “J’aime et prends toujours soin de Colleen, mais nous avons tous les deux déterminé que c’était la fin naturelle”, a-t-il déclaré, ajoutant que les deux avaient commencé à rencontrer des problèmes à l’été 2020. Ils ont même essayé la thérapie de couple, mais même cela n’a pas pu sauver leur relation. Il a déclaré que les deux se sont séparés en avril, après que Conrad, 51 ans, ait passé l’hiver à soutenir Gosselin lors de sa bataille contre le COVID.

“Nous avons décidé de mettre fin à notre relation, nous étions tous les deux prêts”, a déclaré Gosselin. Il a décidé de quitter Reading, en Pennsylvanie pour s’installer en Floride, demandant même à Amazon de le transférer dans le Sunshine State. Cependant, ses enfants Collin et Hannah voulaient terminer l’année scolaire, alors ils sont restés en Pennsylvanie. “Ensuite, nous sommes arrivés en avril et c’est à ce moment-là que Colleen a reçu un diagnostic de cancer”, a déclaré Gosselin.

Gosselin a déclaré que c’était un “énorme choc” lorsque Conrad a été diagnostiqué. Il “a décidé de la soutenir et de faire de mon mieux”, malgré l’état de leur relation, a-t-il déclaré au Sun. “Je voulais aller jusqu’au bout et la soutenir tout au long de son traitement et tout surmonter”, a-t-il déclaré, ajoutant que son assurance médicale Amazin avait également aidé Conrad. “J’ai une très bonne assurance médicale, elle couvre toute la famille, donc je savais que ce serait la meilleure option pour elle”, a-t-il déclaré.

Conrad a cessé de publier sur Instagram en novembre 2020, mais elle est soudainement revenue le 5 août. “Vous découvrez qui est vraiment là pour vous quand vous en avez le plus besoin”, a lu la citation qu’elle a partagée. “Cela dit tout”, a écrit Conrad en légende du mème. Deux jours plus tard, elle a révélé qu’elle avait reçu un diagnostic de cancer du sein et qu’elle avait subi une seule mastectomie et une procédure DIEP Flap en juillet.

“La raison pour laquelle j’ai décidé de publier ceci est que j’ai eu de la chance qu’elle ait été détectée tôt. Et pour rappeler à tout le monde de ne pas retarder vos mammographies et de faire vos examens des seins mensuels”, a écrit Conrad. « Définissez une alarme mensuelle si nécessaire. Même les hommes, qui peuvent également contracter le cancer du sein. Un dépistage précoce fera toute la différence et vous donnera de meilleures chances de combattre. » Elle a ensuite terminé son message en remerciant ses enfants et sa sœur Debbie pour leur soutien. Elle n’a fait aucune mention de Gosselin dans le message, mais il prétend qu’ils vivent toujours ensemble. Il a également déclaré au Sun qu’il était surpris par le poste parce qu’il s’était rendu avec elle à des rendez-vous à Philadelphie.

“Je voudrais préciser qu’il s’agissait d’une rupture mutuelle et de quelque chose dont on discutait avant le diagnostic de Colleen. Cela n’a rien à voir avec le cancer”, a-t-il déclaré au Sun. “Elle ira bien, je crois, je fais confiance à ses médecins et le résultat est fantastique. Que Dieu la bénisse, vous savez, je veux dire, tout va très bien se passer pour elle, son avenir semble bon et elle est en bonne santé. Je suis heureux pour elle.”