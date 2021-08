Jon Gosselin fait un changement majeur dans sa vie après la rupture de Colleen Conrad

Jon Gosselin quitte son poste d’informaticien chez Amazon, a-t-il annoncé jeudi sur Instagram. “C’est ma famille de travail que je quitte pour être transférée dans un autre établissement la semaine prochaine”, a écrit la star de Jon & Kate Plus 8. « Mon équipe va me manquer !!! [Guys,] ça a été réel, je vous carillonnerai quand je serai aux stations de livraison ! » Gosselin travaille comme informaticien et DJ depuis la fin de l’émission de télé-réalité, qui racontait sa vie et son mariage avec sa désormais ex-femme Kate Gosselin et leurs huit enfants.

Le changement de carrière intervient juste une semaine après que la nouvelle de la récente rupture de Gosselin avec sa petite amie de longue date Colleen Conrad ait été diffusée sur Internet, choquant les nombreux fans du couple. “[They] les deux voulaient que ça marche », a rapporté In Touch d’une source interne à l’époque. « Ils ont tout essayé : thérapie de couple, conseil familial, tout ce qui était possible. »

Le couple aurait décidé de se séparer en février. “C’est difficile, c’était une grande décision”, a déclaré Jon au Sun. “J’aime et je prends toujours soin de Colleen, mais nous avons tous les deux déterminé que c’était la fin naturelle.” Cela a été une période difficile pour Colleen, pas seulement à cause de la rupture. Conrad a révélé en août qu’elle avait reçu un diagnostic de cancer du sein en avril et qu’elle suivait un traitement. “J’ai remis cela à plus tard et j’ai même discuté de la publication …”, a écrit Colleen le samedi 7 août. “Je suis allée passer une mammographie le 15/04. Je l’avais reporté pendant près de 2 ans et demi en raison du manque de temps et de Covid et j’ai plus tard reçu un appel indiquant qu’une masse avait été trouvée dans mon sein droit. Tout s’est passé si vite après ça. Puis le 21/04, j’ai reçu l’appel qui a confirmé qu’il s’agissait d’un cancer. Stade 2, cancer du sein triple négatif. J’étais BRCA1 et 2 négatif. Tout semblait si surréaliste.” Elle a subi une seule mastectomie sur son sein droit et dit jusqu’à présent qu’elle “se sent bien”. Elle n’a pas dit si elle subirait une chimiothérapie.

Il n’y a pas de rancune entre les deux, qui ont été ensemble pendant sept ans avant la séparation. “Jon lui souhaite le meilleur et continuera à l’aider dans sa bataille contre le cancer”, a expliqué la source d’In Touch. “[Hannah and Collin] aime Colleen et continuera d’être dans sa vie.