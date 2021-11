Jon Gosselin révèle une morsure d’araignée de Thanksgiving qui l’a conduit à l’hôpital avec un pied « deux fois plus grand »

Jon Gosselin a passé son Thanksgiving aux urgences. L’ancienne star de Jon & Kate Plus 8 a révélé qu’il avait été mordu par une araignée recluse brune dans son sommeil. Il dit qu’il s’est réveillé à la suite d’une douleur « atroce ». Il a déclaré au Sun que sa jambe avait enflé jusqu’à « deux fois la taille » de la normale, ainsi qu’une « ampoule d’apparence rouge avec un grand cercle rouge autour d’elle ». Le célèbre père vit à Redding, PA avec deux de ses enfants. Quand il s’est rendu compte qu’il était mordu par quelque chose, il était DJ pour un week-end à Philadelphie lors d’un concert. Il dit qu’il s’est rendu à sa voiture en boitant et s’est rendu à l’hôpital. Son médecin s’est rapidement rendu compte que la morsure provenait d’un reclus brun.

« Le médecin m’a dit que j’avais eu de la chance d’entrer parce que si vous ne traitez pas cela, vous pouvez perdre des membres ou mourir d’une infection bactérienne », a-t-il déclaré à la publication. « C’est fou parce qu’un moment j’étais DJ et j’avais le meilleur week-end et la prochaine chose que vous savez, ma vie était à nouveau en danger. J’étais DJ pour le week-end à Philadelphie et je me sentais enfin libre. C’était mon premier vrai single J’étais totalement prêt à m’ouvrir, à rencontrer de nouvelles personnes et à repartir à zéro.

Il dit qu’il était déçu d’avoir eu une période difficile cette année. « Ma première pensée a été ‘Et maintenant ?’ J’ai eu une année difficile, ma rupture a été difficile, puis j’ai eu Covid qui était mauvais », a-t-il déclaré. « C’était vraiment bizarre parce que quand j’ai regardé ma jambe, j’ai réalisé qu’elle faisait deux fois la taille et qu’il y avait une ampoule rouge avec un grand cercle rouge autour. Cela ressemblait à une brûlure de cigarette, mais vraiment en relief. »

Il a finalement été libéré de l’hôpital avec une prescription d’antibiotiques et de crème topique pour le traitement. Il a également appelé un exterminateur pour essayer de localiser la créature à 8 pattes. Malheureusement, l’exterminateur n’a encore rien trouvé.

Il est maintenant heureusement en voie de guérison. « Cela guérit enfin après une semaine et l’enflure s’est améliorée et la douleur est juste là où se trouve la morsure plutôt que sur toute ma jambe », a-t-il ajouté.