Jon Gosselin se remet d’une morsure d’araignée venimeuse

Jon Gosselin eu une grosse crise de santé juste avant les vacances de Thanksgiving et au milieu d’une année éprouvante.

L’ancienne star de télé-réalité de 44 ans a déclaré au journal britannique The Sun dans des commentaires publiés le vendredi 26 novembre, qu’à la suite d’un récent week-end de DJing, il avait été soigné dans un hôpital après avoir été mordu par une araignée venimeuse alors qu’il dormait dans son lit. .

« C’était mon premier vrai week-end de célibataire. J’étais totalement prêt à m’ouvrir, à rencontrer de nouvelles personnes et à repartir à zéro », a déclaré Jon, qui a annoncé sa rupture avec sa petite amie. Colleen Conrad en août. « Mais je me suis réveillé après une nuit de musique et de plaisir et je suis allé me ​​lever pour retomber sur le lit. J’avais une douleur atroce. »

Il a poursuivi: « Quand j’ai regardé ma jambe, j’ai réalisé qu’elle faisait deux fois la taille et qu’il y avait une cloque rouge avec un grand cercle rouge autour. Cela ressemblait un peu à une brûlure de cigarette, mais vraiment surélevée. «