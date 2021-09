Jon Gruden avait une raison ridicule de ne pas entrer en OT

Les Raiders de Las Vegas ont ouvert la saison avec une folle victoire en prolongation contre les Ravens de Baltimore hier soir devant une foule électrique à l’Allegiant Stadium… et au final, c’est tout ce qui compte pour l’équipe et ses fans.

Mais mec, les Raiders ont presque trouvé un moyen de faire exploser les choses en prolongation lorsqu’ils ont écopé d’une pénalité de retard de match tout en se préparant pour ce qui aurait pu être un placement gagnant au deuxième rang de la ligne de 26 mètres des Ravens.

Cependant, ils n’ont pas pu sortir leur kicker à temps, ce qui a rendu Eli Manning incrédule lors de sa nouvelle émission ESPN avec son frère Peyton.

Cela n’avait pas d’importance parce que lors du jeu suivant, les Raiders ont remporté le match avec une passe de 31 verges de touché par Derek Carr, mais ce retard de l’appel du match était quand même fou.

L’explication de Gruden sur ce qui s’est passé sur cette pièce était aussi folle :

Hein? Vous n’avez pas trouvé le kicker !?

Voici la réaction d’Eli :

Encore une fois, tout s’est bien passé pour les Raiders, mais c’était une chose tellement Gruden à dire.

Les fans de la NFL ont également eu des réactions :

Je suis assis ici en train de finir la nuit et j’entends Gruden sur ma télé dire “Nous n’avons pas pu trouver le kicker.” J’ai beaucoup trop ri. Quelle capsule parfaite pour un jeu de batty.

À quel point ont-ils cherché ce kicker? Personne n’a pensé qu’il s’échauffait peut-être. MDR. Bien sûr, il ne s’attendait pas à ce qu’un entraîneur veuille le frapper au 2e but

Alors Jon Gruden a déclaré que les #Raiders n’avaient pas botté de panier à un moment donné la nuit dernière parce qu’ils “ne pouvaient pas trouver” leur botteur.

Gruden également avec l’une des citations de la semaine 1 : « J’avais l’impression de mourir et de me réveiller et de mourir à nouveau. J’étais comme un chat. J’ai eu plusieurs vies ce soir. ??

– Pat Leonard (@PLeonardNYDN) 14 septembre 2021