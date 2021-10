Jon Gruden démissionne et la décision personnelle de Kyrie Irving

Van Lathan et Rachel Lindsay donnent leurs réactions instantanées à la nouvelle qui fait vibrer les gens

Van Lathan et Rachel Lindsay s’enregistrent avec des réactions instantanées à des nouvelles de dernière heure qui font vibrer les gens. L’ancien entraîneur-chef des Las Vegas Raiders, Jon Gruden, démissionne après que des courriels offensants aient vu le jour (5h25), Nicki Minaj défend Jesy Nelson et l’art de la «pêche au noir» (29h59) et Kyrie Irving se fait non vacciner vacances (38:04). De plus, Superman sort et les homophobes deviennent des bananes (44:29).

Hôtes : Van Lathan et Rachel Lindsay

Producteurs : Trudy Joseph et Donnie Beacham

