Jon Gruden démissionnera de son poste d’entraîneur-chef des Raiders après la révélation d’e-mails homophobes et misogynes: rapports

Le temps de Jon Gruden dans la NFL serait terminé.

Selon plusieurs rapports, Gruden a informé son personnel qu’il démissionnerait de son poste d’entraîneur-chef après qu’une série d’e-mails l’ait montré en train de livrer des commentaires racistes, homophobes et misogynes dans des e-mails pendant son séjour à ESPN.

Un rapport explosif du New York Times lundi soir a révélé que Gruden, alors qu’il était commentateur à ESPN, avait envoyé des courriels homophobes, misogynes et autres de mauvais goût à l’ancien président de l’équipe de football de Washington, Bruce Allen entre 2010 et 2018. Le va-et-vient est venu avant que Gruden ne signe un contrat de 100 millions de dollars sur 10 ans avec les Raiders de Las Vegas.

La NFL et les Raiders n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News.

Jon Gruden des Raiders de Las Vegas en action contre les Steelers de Pittsburgh le 19 septembre 2021 au Heinz Field de Pittsburgh, Pennsylvanie. (Photo de Justin K. Aller/.)

Gruden dans au moins un e-mail, selon le Times, a qualifié le commissaire de la NFL Roger Goodell d’insulte anti-gay et de « p—y anti-football ignorant » et a fait valoir que Goodell n’aurait pas dû faire pression sur St. L’entraîneur des Louis Rams, Jeff Fisher, rédigera des « pédés », en référence à l’ancien joueur de ligne défensive de la NFL Michael Sam, qui a été le premier joueur ouvertement homosexuel à être sélectionné lors du repêchage.

L’e-mail semblait montrer une déconnexion complète de la messagerie de Gruden lorsque son propre joueur Carl Nassib est devenu gay avant le début de la saison 2021 et est devenu le premier joueur actif de la NFL ouvertement gay.

Selon le journal, Gruden a dénoncé l’émergence d’arbitres féminins. Sarah Thomas est devenue la première femme officielle permanente de l’histoire de la NFL en 2015. Shannon Eastin était également devenue une officielle de remplacement au cours de la saison 2012. En 2017, Gruden aurait répondu à un mème sexiste du co-fondateur de Hooters, Ed Droste, à propos des femmes responsables de la NFL et aurait répondu : « beau travail, roger ».

L’entraîneur-chef Jon Gruden des Raiders de Las Vegas s’entretient avec le quart-arrière Derek Carr # 4 lors de leur match contre les Dolphins de Miami au stade Allegiant le 26 septembre 2021 à Las Vegas, Nevada. Les Raiders ont battu les Dolphins 31-28 en prolongation. (Photo par Ethan Miller/.)

Les critiques et les moqueries de Gruden ne se limitaient pas à Goodell et aux femmes arbitres. Le journal a rapporté que Gruden a écrit que l’ancien arrière défensif All-Pro Eric Reid devrait être licencié pour avoir manifesté pendant l’hymne national et a critiqué un projet de loi qui aurait forcé les Redskins de l’époque à changer de nom en 2015, Caitlyn Jenner et Joe Biden lorsqu’il était vice-président de Barack Obama.

Les courriels ont été examinés dans le cadre d’une enquête sur le lieu de travail de la NFL sur l’équipe de football de Washington. Les e-mails de Gruden à propos de Goodell ont été signalés dans l’enquête. Parmi eux, des remarques désobligeantes sur le directeur exécutif de la NFL Players Association, DeMaurice Smith.

Gruden a écrit dans la chaîne : « Dumboriss Smith a des lèvres de la taille de pneus Michelin. »

Les membres de l’équipe d’annonce du lundi soir Ron Jaworski, John Gruden et Mike Tirico d’ESPN regardent pendant le match entre les New England Patriots et les New York Jets au Gillette Stadium le 6 décembre 2010 à Foxboro, Massachusetts. (Photo de Rob Tringali/SportsChrome/.)

L’e-mail a été obtenu pour la première fois par le Wall Street Journal vendredi.

Gruden a déclaré qu’il n’avait pas d’os raciste dans son corps et s’est excusé dans une déclaration au Wall Street Journal. Il a admis dimanche à ESPN qu’il y avait également des e-mails contenant des remarques vulgaires sur Goodell.

« J’étais dans un mauvais état d’esprit à l’époque [in 2011], et j’ai appelé Roger Goodell un [expletive] dans l’un de ces e-mails aussi. Ils empêchaient les joueurs et les entraîneurs de faire ce qu’ils aiment avec un lock-out. Il y avait aussi beaucoup de choses qui ont été rapportées publiquement sur la sécurité du sport que j’aime. J’étais en mission avec le football au lycée [in the Tampa, Florida, area] pendant ce temps, et il y avait beaucoup de parents qui avaient peur de laisser leurs enfants jouer au football. Cela ne me convenait tout simplement pas », a-t-il déclaré.

Gruden a déclaré qu’il y avait peut-être entre cinq et sept courriels signalés par la ligue. La NFL a déclaré au média qu’elle envisageait une discipline contre Gruden bien qu’il ne soit pas dans la ligue à l’époque.

Interrogé à nouveau sur les e-mails dimanche soir, Gruden a répliqué et a déclaré qu’il n’était pas raciste.

« Tout ce que je peux dire, c’est que je ne suis pas raciste. Je ne peux pas vous dire à quel point je suis malade. Je m’excuse à nouveau auprès de De Smith. Mais je me sens bien avec qui je suis et ce que j’ai fait toute ma vie. Je excusez-moi encore pour les remarques insensibles. Je n’avais aucune intention raciale avec ces remarques », a-t-il déclaré, via ..

DOSSIER – Dans ce c, le directeur exécutif de la NFL Players Association, DeMaurice Smith, prend la parole lors de la conférence de presse annuelle sur l’état de l’union à Miami Beach, en Floride. La NFL a réagi fortement et rapidement le vendredi 8 octobre 2021 à un rapport que Jon Gruden a utilisé un commentaire raciste sur Smith dans un e-mail il y a 10 ans. Une histoire du Wall Street Journal a noté que Gruden, qui travaillait alors pour ESPN et maintenant entraîneur des Las Vegas Raiders, faisait référence de manière raciste aux traits du visage de Smith. (AP Photo/Chris Carlson, dossier)

« Je ne vais pas répondre à toutes ces questions aujourd’hui. … Je pense que j’y ai déjà répondu. Je ne me souviens pas de beaucoup de choses qui se sont passées il y a 10 ou 12 ans. Mais je me tiens ici devant tout le monde pour m’excuser . Je sais que je n’ai pas une once de racisme en moi. Je suis un gars qui est fier de diriger les gens ensemble, et je continuerai à le faire pour le reste de ma vie. Et encore une fois, je m’excuse auprès de De Smith et tous ceux que j’ai offensés. »

Smith a parlé de la controverse Gruden sur Twitter.

« L’e-mail de Jon Gruden – et une partie de la réaction à celui-ci – confirme que la lutte contre le racisme, les tropes racistes et l’intolérance n’est pas terminée. Il ne s’agit pas tant d’un e-mail que d’une croyance omniprésente de certains que les gens qui ressemble à moi peut être traité comme moins », a commencé Smith.

« L’e-mail a également révélé pourquoi les commentaires de certains avec des plates-formes puissantes pour expliquer cela sont insidieux et hypocrites. C’est comme s’il était nécessaire de protéger le football au-dessus des valeurs d’égalité, d’inclusion et de respect. »

« Les puissants dans notre entreprise doivent accepter que le football lui-même doit être meilleur, au lieu de chercher des excuses pour maintenir le statu quo. »

Gruden a déclaré qu’il avait essayé de contacter Smith pour s’excuser. Smith a dit qu’il avait reçu les messages de Gruden.

« J’apprécie qu’il m’ait contacté et je lui ai dit que nous nous connecterions bientôt, mais ne vous y trompez pas, les nouvelles ne concernent pas ce qui est dit dans notre conversation privée, mais ce qui est dit d’autre par des gens qui n’ont jamais pensé qu’ils le seraient exposés et comment ils seront tenus de rendre des comptes », a tweeté Smith.

Le propriétaire des Raiders, Mark Davis, a condamné Gruden vendredi et a déclaré qu’il aborderait la question avec Gruden. Avec le dernier rapport, il est clair que le siège de Gruden est plus chaud qu’il ne l’était il y a quelques jours.